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Престон Норт Энд - Куинз Парк Рейнджерс 18 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 18-04-2025 16:00
Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
18 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 43-й тур
Престон Норт Энд
Куинз Парк Рейнджерс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 18 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 43-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
Испания Марти Сифуэнтес
История личных встреч
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 1Престон Норт Энд
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 0Престон Норт Энд
01.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Престон Норт Энд0 : 2Куинз Парк Рейнджерс
07.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 2Престон Норт Энд
17.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Престон Норт Энд0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
09.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Престон Норт Энд2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
02.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 2Престон Норт Энд
24.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Престон Норт Энд0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
21.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 2Престон Норт Энд
07.03.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Престон Норт Энд1 : 3Куинз Парк Рейнджерс
12.04.2025 Англия — Чемпионшип 42-й тур 2 : 1Престон Норт Энд
08.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур Престон Норт Энд2 : 2
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур Престон Норт Энд1 : 1
02.04.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 2 : 0Престон Норт Энд
30.03.2025 Кубок Англии 1/4 финала Престон Норт Энд0 : 3
12.04.2025 Англия — Чемпионшип 42-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1
09.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур 1 : 3Куинз Парк Рейнджерс
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 0
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 3 : 1Куинз Парк Рейнджерс
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед4288
2
Повышение
Бёрнли4288
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед4283
4
Плей-офф
Сандерленд4276
5
Плей-офф
Бристоль Сити4264
6
Плей-офф
Ковентри Сити4263
7 Вест Бромвич Альбион4260
8 Мидлсбро4260
9 Миллуолл4260
10 Блэкберн Роверс4256
11 Уотфорд4256
12 Суонси Сити4254
13 Норвич Сити4253
14 Шеффилд Уэнсдей4253
15 Куинз Парк Рейнджерс4250
16 Престон Норт Энд4249
17 Оксфорд Юнайтед4248
18 Сток Сити4247
19 Портсмут4246
20 Халл Сити4245
21 Дерби Каунти4243
22
Зона вылета
Кардифф Сити4242
23
Зона вылета
Лутон Таун4240
24
Зона вылета
Плимут Аргайл4240

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