01:04 ()
Свернуть список

Локомотив М - Пари Нижний Новгород 19 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-04-2025 16:00
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
19 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 25-й тур
Локомотив М
Пари Нижний Новгород

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Пари Нижний Новгород, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
22.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Пари Нижний Новгород1 : 3Локомотив М
24.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Пари Нижний Новгород2 : 3Локомотив М
30.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Локомотив М1 : 0Пари Нижний Новгород
01.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Пари Нижний Новгород0 : 4Локомотив М
27.11.2022 Fonbet Кубок России Группа A Локомотив М3 : 1Пари Нижний Новгород
31.08.2022 Fonbet Кубок России Группа A Пари Нижний Новгород2 : 0Локомотив М
17.07.2022 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Локомотив М1 : 1Пари Нижний Новгород
23.04.2022 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Локомотив М2 : 1Пари Нижний Новгород
30.10.2021 Россия - Премьер-Лига 13-й тур Пари Нижний Новгород1 : 2Локомотив М
18.04.2025 Россия — МФЛ 6-й тур Локомотив М1 : 2
15.04.2025 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов) Локомотив М2 : 1
12.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур 1 : 0Локомотив М
11.04.2025 Россия — МФЛ 5-й тур 1 : 2Локомотив М
05.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Локомотив М1 : 1
18.04.2025 Россия — МФЛ 6-й тур Пари Нижний Новгород2 : 2
12.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур Пари Нижний Новгород1 : 1
11.04.2025 Россия — МФЛ 5-й тур 0 : 2Пари Нижний Новгород
04.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Пари Нижний Новгород1 : 2
04.04.2025 Россия — МФЛ 4-й тур Пари Нижний Новгород0 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2452
2 Зенит2450
3 Спартак М2447
4 ЦСКА2447
5 Динамо М2443
6 Локомотив М2441
7 Рубин2436
8 Ростов2433
9 Акрон2428
10 Динамо Мх2427
11 Крылья Советов2426
12 Химки2423
13
Стыковая зона
Ахмат2423
14
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород2420
15
Зона вылета
Факел2415
16
Зона вылета
Оренбург2414

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close