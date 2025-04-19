Брентфорд - Брайтон энд Хоув Альбион 19 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-04-2025 16:00
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
19 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|1
|вр
|Марк Флеккен
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|27
|пз
|Витали Янельт
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|7
|нп
|Кевин Шейд
|11
|нп
|Йоан Висса
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|5
|зщ
|Льюис Данк
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|30
|зщ
|Первис Эступиньян
|41
|пз
|Джек Хиншелвуд
|20
|пз
|Карлос Балеба
|26
|пз
|Ясин Аяри
|17
|нп
|Янкуба Минте
|11
|нп
|Симон Адингра
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|9
|нп
|Жоао Педро
Главные тренеры
|Томас Франк
|Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
|27.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|03.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|01.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 3
|14.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|26.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 0
|11.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|05.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|3 : 3
|10.09.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 2
|05.02.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|3 : 0
|12.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 1
|06.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 2
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|12.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 2
|05.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 1
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 3
|29.03.2025
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 0 3 : 4
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|32
|76
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|32
|63
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|59
| 4
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|32
|57
| 5
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|32
|55
| 6
Лига Европы
|Челси
|32
|54
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Астон Вилла
|32
|54
|8
|Борнмут
|32
|48
|9
|Фулхэм
|32
|48
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|48
|11
|Брентфорд
|32
|43
|12
|Кристал Пэлас
|32
|43
|13
|Эвертон
|32
|38
|14
|Манчестер Юнайтед
|32
|38
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|37
|16
|Вулверхэмптон
|32
|35
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|35
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|32
|21
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|32
|18
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|32
|10