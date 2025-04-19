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Брентфорд - Брайтон энд Хоув Альбион 19 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-04-2025 16:00
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
19 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Брентфорд
Брайтон энд Хоув Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1 Нидерланды вр Марк Флеккен
20 Норвегия зщ Кристоффер Аер
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
4 Нидерланды зщ Сепп ван ден Берг
6 Дания пз Кристиан Нёргор
27 Германия пз Витали Янельт
23 Англия нп Кин Льюис-Поттер
19 Камерун нп Брайан Мбемо
24 Дания нп Миккель Дамсгор
7 Германия нп Кевин Шейд
11 ДР Конго нп Йоан Висса
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
5 Англия зщ Льюис Данк
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
30 Эквадор зщ Первис Эступиньян
41 Англия пз Джек Хиншелвуд
20 Камерун пз Карлос Балеба
26 Швеция пз Ясин Аяри
17 Гамбия нп Янкуба Минте
11 Кот-д'Ивуар нп Симон Адингра
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
9 Бразилия нп Жоао Педро
Главные тренеры
Дания Томас Франк
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
27.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Брентфорд
03.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Брентфорд0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Брентфорд
01.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 3Брентфорд
14.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур Брентфорд2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
26.12.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 0Брентфорд
11.09.2021 Англия - Премьер-лига 4-й тур Брентфорд0 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
05.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Брентфорд3 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
10.09.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Брентфорд
05.02.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0Брентфорд
12.04.2025 Англия — Премьер-лига 32-й тур 1 : 1Брентфорд
06.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур Брентфорд0 : 0
02.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур 2 : 1Брентфорд
15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур 1 : 2Брентфорд
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Брентфорд0 : 1
12.04.2025 Англия — Премьер-лига 32-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 2
05.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур 2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
02.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 3
29.03.2025 Кубок Англии 1/4 финала Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0 3 : 4
15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур 2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль3276
2
Лига чемпионов
Арсенал3263
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед3259
4
Лига чемпионов
Ноттингем Форест3257
5
Лига чемпионов
Манчестер Сити3255
6
Лига Европы
Челси3254
7
Квалификация Лиги конференций
Астон Вилла3254
8 Борнмут3248
9 Фулхэм3248
10 Брайтон энд Хоув Альбион3248
11 Брентфорд3243
12 Кристал Пэлас3243
13 Эвертон3238
14 Манчестер Юнайтед3238
15 Тоттенхэм Хотспур3237
16 Вулверхэмптон3235
17 Вест Хэм Юнайтед3235
18
Зона вылета
Ипсвич Таун3221
19
Зона вылета
Лестер Сити3218
20
Зона вылета
Саутгемптон3210

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