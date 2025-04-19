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Астон Вилла - Ньюкасл Юнайтед 19 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-04-2025 18:30
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
19 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
4 Англия зщ Эзри Конса
14 Испания зщ Пау Торрес
3 Франция зщ Аксель Дисаси
22 Нидерланды зщ Ян Матсен
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
7 Шотландия пз Джон Макгинн
9 Англия пз Маркус Рашфорд
44 Франция пз Бубакар Камара
21 Испания нп Марко Асенсио
11 Англия нп Олли Уоткинс
22 Англия вр Ник Поуп
2 Англия зщ Киран Триппьер
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
33 Англия зщ Дэн Бёрн
21 Англия зщ Тино Ливраменто
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
8 Италия пз Сандро Тонали
7 Бразилия пз Жоэлинтон
23 Англия нп Джейкоб Мёрфи
14 Швеция нп Александер Исак
11 Англия нп Харви Барнс
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Англия Эдди Хау
История личных встреч
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 0Астон Вилла
30.01.2024 Англия - Премьер-лига 22-й тур Астон Вилла1 : 3Ньюкасл Юнайтед
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Ньюкасл Юнайтед5 : 1Астон Вилла
15.04.2023 Англия - Премьер-лига 31-й тур Астон Вилла3 : 0Ньюкасл Юнайтед
29.10.2022 Англия - Премьер-лига 14-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 0Астон Вилла
13.02.2022 Англия - Премьер-лига 25-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Астон Вилла
21.08.2021 Англия - Премьер-лига 2-й тур Астон Вилла2 : 0Ньюкасл Юнайтед
12.03.2021 Англия - Премьер-лига 28-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Астон Вилла
23.01.2021 Англия - Премьер-лига 11-й тур Астон Вилла2 : 0Ньюкасл Юнайтед
24.06.2020 Англия - Премьер-лига 31-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Астон Вилла
15.04.2025 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Астон Вилла3 : 2
12.04.2025 Англия — Премьер-лига 32-й тур 0 : 3Астон Вилла
09.04.2025 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч 3 : 1Астон Вилла
05.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур Астон Вилла2 : 1
02.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур 0 : 3Астон Вилла
16.04.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур Ньюкасл Юнайтед5 : 0
13.04.2025 Англия — Премьер-лига 32-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 1
07.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур 0 : 3Ньюкасл Юнайтед
02.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1
16.03.2025 Англия — Кубок лиги Финал 1 : 2Ньюкасл Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль3276
2
Лига чемпионов
Арсенал3263
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед3259
4
Лига чемпионов
Ноттингем Форест3257
5
Лига чемпионов
Манчестер Сити3255
6
Лига Европы
Челси3254
7
Квалификация Лиги конференций
Астон Вилла3254
8 Борнмут3248
9 Фулхэм3248
10 Брайтон энд Хоув Альбион3248
11 Брентфорд3243
12 Кристал Пэлас3243
13 Эвертон3238
14 Манчестер Юнайтед3238
15 Тоттенхэм Хотспур3237
16 Вулверхэмптон3235
17 Вест Хэм Юнайтед3235
18
Зона вылета
Ипсвич Таун3221
19
Зона вылета
Лестер Сити3218
20
Зона вылета
Саутгемптон3210

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