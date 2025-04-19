Астон Вилла - Ньюкасл Юнайтед 19 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-04-2025 18:30
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
19 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|4
|зщ
|Эзри Конса
|14
|зщ
|Пау Торрес
|3
|зщ
|Аксель Дисаси
|22
|зщ
|Ян Матсен
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|7
|пз
|Джон Макгинн
|9
|пз
|Маркус Рашфорд
|44
|пз
|Бубакар Камара
|21
|нп
|Марко Асенсио
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|22
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|8
|пз
|Сандро Тонали
|7
|пз
|Жоэлинтон
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
|14
|нп
|Александер Исак
|11
|нп
|Харви Барнс
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Эдди Хау
История личных встреч
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 0
|30.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 3
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|5 : 1
|15.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 0
|29.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 0
|13.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|21.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|12.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|23.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|24.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|15.04.2025
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|3 : 2
|12.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 3
|09.04.2025
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 1
|05.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 1
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 3
|16.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|5 : 0
|13.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|4 : 1
|07.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 3
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Англия — Кубок лиги
|Финал
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|32
|76
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|32
|63
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|59
| 4
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|32
|57
| 5
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|32
|55
| 6
Лига Европы
|Челси
|32
|54
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Астон Вилла
|32
|54
|8
|Борнмут
|32
|48
|9
|Фулхэм
|32
|48
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|48
|11
|Брентфорд
|32
|43
|12
|Кристал Пэлас
|32
|43
|13
|Эвертон
|32
|38
|14
|Манчестер Юнайтед
|32
|38
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|37
|16
|Вулверхэмптон
|32
|35
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|35
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|32
|21
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|32
|18
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|32
|10