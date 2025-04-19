ПСЖ - Гавр 19 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-04-2025 17:00
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
19 Апреля 2025 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Гавр, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Гавр
Гавр
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|14
|пз
|Дезире Дуэ
|87
|пз
|Жоау Невеш
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|10
|нп
|Усман Дембеле
|1
|вр
|Матьё Горжелен
|7
|зщ
|Лоик Него
|6
|зщ
|Этьен Юте-Кинкуэ
|4
|зщ
|Готье Льорис
|32
|зщ
|Тимоте Пембеле
|8
|зщ
|Ясин Кехта
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|23
|пз
|Джуниор Мванга
|10
|пз
|Хосуэ Казимир
|45
|нп
|Исса Сумаре
|28
|нп
|Андре Айю
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Дидье Дигар
История личных встреч
|16.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 4
|27.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 3
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|0 : 2
|21.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|12.07.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|0 : 9
|19.04.2009
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 0
|15.11.2008
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 3
|15.04.2025
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|3 : 2
|09.04.2025
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 1
|05.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
|01.04.2025
|Кубок Франции
|1/2 финала
|2 : 4
|29.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|1 : 6
|13.04.2025
|Франция — Лига 1
|29-й тур
|1 : 5
|06.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|0 : 2
|30.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|3 : 2
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|4 : 2
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Гавр». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|28
|74
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|29
|53
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|29
|52
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лион
|29
|51
| 5
Лига Европы
|Лилль
|29
|50
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Страсбург
|29
|50
|7
|Ницца
|29
|48
|8
|Брест
|29
|44
|9
|Ланс
|29
|42
|10
|Ренн
|30
|38
|11
|Осер
|29
|38
|12
|Тулуза
|29
|34
|13
|Нант
|29
|30
|14
|Анже
|29
|30
|15
|Реймс
|29
|29
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|29
|27
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|29
|24
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|29
|15