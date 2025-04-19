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ПСЖ - Гавр 19 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-04-2025 17:00
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
19 Апреля 2025 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
ПСЖ
Гавр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Гавр, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Гавр
Гавр
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
21 Франция зщ Лукас Эрнандес
17 Португалия пз Витинья
8 Испания пз Фабиан Руис
14 Франция пз Дезире Дуэ
87 Португалия пз Жоау Невеш
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
10 Франция нп Усман Дембеле
1 Франция вр Матьё Горжелен
7 Венгрия зщ Лоик Него
6 Франция зщ Этьен Юте-Кинкуэ
4 Франция зщ Готье Льорис
32 Франция зщ Тимоте Пембеле
8 Марокко зщ Ясин Кехта
94 Гвинея пз Абдулайе Туре
23 Франция пз Джуниор Мванга
10 Франция пз Хосуэ Казимир
45 Сенегал нп Исса Сумаре
28 Гана нп Андре Айю
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Франция Дидье Дигар
История личных встреч
16.08.2024 Франция — Лига 1 1-й тур Гавр1 : 4ПСЖ
27.04.2024 Франция - Лига 1 31-й тур ПСЖ3 : 3Гавр
03.12.2023 Франция - Лига 1 14-й тур Гавр0 : 2ПСЖ
21.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ПСЖ2 : 0Гавр
12.07.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Гавр0 : 9ПСЖ
19.04.2009 Франция - Лига 1 32-й тур ПСЖ3 : 0Гавр
15.11.2008 Франция - Лига 1 14-й тур Гавр1 : 3ПСЖ
15.04.2025 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч 3 : 2ПСЖ
09.04.2025 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч ПСЖ3 : 1
05.04.2025 Франция — Лига 1 28-й тур ПСЖ1 : 0
01.04.2025 Кубок Франции 1/2 финала 2 : 4ПСЖ
29.03.2025 Франция — Лига 1 27-й тур 1 : 6ПСЖ
13.04.2025 Франция — Лига 1 29-й тур Гавр1 : 5
06.04.2025 Франция — Лига 1 28-й тур 0 : 2Гавр
30.03.2025 Франция — Лига 1 27-й тур Гавр3 : 2
16.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур 4 : 2Гавр
09.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур Гавр1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Гавр». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2874
2
Лига чемпионов
Монако2953
3
Лига чемпионов
Марсель2952
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лион2951
5
Лига Европы
Лилль2950
6
Квалификация Лиги конференций
Страсбург2950
7 Ницца2948
8 Брест2944
9 Ланс2942
10 Ренн3038
11 Осер2938
12 Тулуза2934
13 Нант2930
14 Анже2930
15 Реймс2929
16
Стыковая зона
Гавр2927
17
Зона вылета
Сент-Этьен2924
18
Зона вылета
Монпелье2915

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