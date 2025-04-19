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Марсель - Монпелье 19 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-04-2025 21:05
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
19 Апреля 2025 года в 22:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Марсель
Монпелье

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Монпелье, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 22:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Монпелье
Монпелье
1 Аргентина вр Херонимо Рульи
62 Панама зщ Микаэль Мурильо
6 Швейцария зщ Улиссес Гарсия
3 Франция зщ Кентен Мерлен
19 ЦАР пз Жоффрей Кондогбиа
44 Бразилия пз Луис Энрике
21 Франция пз Валентин Ронжье
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
10 Англия пз Мэйсон Гринвуд
25 Франция пз Адриен Рабьо
17 Англия нп Джонатан Роуи
40 Франция вр Бенжамен Леком
49 Камерун зщ Wilfried Ndollo Bille
4 Мали зщ Кики Куяте
27 Швейцария зщ Бечир Омерагич
5 Мали зщ Модибо Саньян
17 Франция зщ Тео Сент-Люс
18 Франция пз Николя Пеи
13 Франция пз Жорис Шотар
12 Франция пз Жордан Ферри
22 Франция пз Халил Файад
70 Франция пз Тангуй Кулибали
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Франция Жан-Луи Гассе
История личных встреч
20.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур Монпелье0 : 5Марсель
25.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур Марсель4 : 1Монпелье
20.12.2023 Франция - Лига 1 17-й тур Монпелье1 : 1Марсель
31.03.2023 Франция - Лига 1 29-й тур Марсель1 : 1Монпелье
02.01.2023 Франция - Лига 1 17-й тур Монпелье1 : 2Марсель
10.04.2022 Франция - Лига 1 31-й тур Марсель2 : 0Монпелье
29.01.2022 Кубок Франции 1/8 финала Марсель1 : 1 5 : 4Монпелье
08.08.2021 Франция - Лига 1 1-й тур Монпелье2 : 3Марсель
10.04.2021 Франция - Лига 1 32-й тур Монпелье3 : 3Марсель
06.01.2021 Франция - Лига 1 18-й тур Марсель3 : 1Монпелье
12.04.2025 Франция — Лига 1 29-й тур 3 : 0Марсель
06.04.2025 Франция — Лига 1 28-й тур Марсель3 : 2
29.03.2025 Франция — Лига 1 27-й тур 3 : 1Марсель
16.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур 3 : 1Марсель
08.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур Марсель0 : 1
13.04.2025 Франция — Лига 1 29-й тур 2 : 0Монпелье
06.04.2025 Франция — Лига 1 28-й тур Монпелье0 : 2
30.03.2025 Франция — Лига 1 27-й тур 1 : 0Монпелье
16.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур Монпелье0 : 2
08.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур 1 : 0Монпелье
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2874
2
Лига чемпионов
Монако2953
3
Лига чемпионов
Марсель2952
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лион2951
5
Лига Европы
Лилль2950
6
Квалификация Лиги конференций
Страсбург2950
7 Ницца2948
8 Брест2944
9 Ланс2942
10 Ренн3038
11 Осер2938
12 Тулуза2934
13 Нант2930
14 Анже2930
15 Реймс2929
16
Стыковая зона
Гавр2927
17
Зона вылета
Сент-Этьен2924
18
Зона вылета
Монпелье2915

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