Марсель - Монпелье 19 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-04-2025 21:05
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
19 Апреля 2025 года в 22:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Монпелье, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 22:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
Монпелье
Монпелье
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|62
|зщ
|Микаэль Мурильо
|6
|зщ
|Улиссес Гарсия
|3
|зщ
|Кентен Мерлен
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|44
|пз
|Луис Энрике
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|17
|нп
|Джонатан Роуи
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|49
|зщ
|Wilfried Ndollo Bille
|4
|зщ
|Кики Куяте
|27
|зщ
|Бечир Омерагич
|5
|зщ
|Модибо Саньян
|17
|зщ
|Тео Сент-Люс
|18
|пз
|Николя Пеи
|13
|пз
|Жорис Шотар
|12
|пз
|Жордан Ферри
|22
|пз
|Халил Файад
|70
|пз
|Тангуй Кулибали
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Жан-Луи Гассе
История личных встреч
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 5
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|4 : 1
|20.12.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 1
|31.03.2023
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 1
|02.01.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|10.04.2022
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 0
|29.01.2022
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 4
|08.08.2021
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 3
|10.04.2021
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 3
|06.01.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|3 : 1
|12.04.2025
|Франция — Лига 1
|29-й тур
|3 : 0
|06.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|3 : 2
|29.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|3 : 1
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|3 : 1
|08.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|13.04.2025
|Франция — Лига 1
|29-й тур
|2 : 0
|06.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|0 : 2
|30.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|0 : 2
|08.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|28
|74
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|29
|53
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|29
|52
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лион
|29
|51
| 5
Лига Европы
|Лилль
|29
|50
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Страсбург
|29
|50
|7
|Ницца
|29
|48
|8
|Брест
|29
|44
|9
|Ланс
|29
|42
|10
|Ренн
|30
|38
|11
|Осер
|29
|38
|12
|Тулуза
|29
|34
|13
|Нант
|29
|30
|14
|Анже
|29
|30
|15
|Реймс
|29
|29
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|29
|27
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|29
|24
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|29
|15