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Лечче - Комо 19 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-04-2025 15:00
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
19 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 33-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Лечче
Комо

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Комо, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Комо
Комо
30 Италия вр Владимиро Фальконе
12 Франция зщ Фредерик Жильбер
4 Ангола зщ Киалонда Гаспар
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
25 Италия зщ Антонино Галло
20 Албания пз Юльбер Рамадани
29 Мали пз Лассана Кулибали
14 Исландия пз Торир Йоханн Хельгасон
10 Кот-д'Ивуар нп Конан Н'Дри
7 Испания нп Тете
9 Черногория нп Никола Крстович
30 Франция вр Жан Бутез
31 Косово зщ Мергим Войвода
5 Италия зщ Эдоардо Гольданига
2 Германия зщ Марк-Оливер Кемпф
41 Испания зщ Алекс Валле
80 Франция пз Максанс Какере
33 Франция пз Лукаш Да Кунья
79 Аргентина пз Николас Пас
7 Бразилия нп Габриэл Стрефезза
38 Испания нп Ассане Диао
11 Греция нп Анастасиос Дувикас
Главные тренеры
Италия Марко Джампаоло
Испания Сеск Фабрегас
История личных встреч
30.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур Комо2 : 0Лечче
13.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд Лечче1 : 0Комо
05.02.2022 Италия - Серия B Серия B. 21-й тур Комо1 : 1Лечче
29.08.2021 Италия - Серия B Серия B. 2-й тур Лечче1 : 1Комо
12.04.2025 Италия — Серия А 32-й тур 2 : 1Лечче
06.04.2025 Италия — Серия А 31-й тур Лечче1 : 1
29.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур Лечче0 : 1
14.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур 2 : 1Лечче
08.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур Лечче2 : 3
13.04.2025 Италия — Серия А 32-й тур Комо1 : 0
05.04.2025 Италия — Серия А 31-й тур 1 : 3Комо
29.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур Комо1 : 1
15.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур 2 : 1Комо
08.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур Комо1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3271
2
Лига чемпионов
Наполи3268
3
Лига чемпионов
Аталанта3261
4
Лига чемпионов
Ювентус3259
5
Лига Европы
Болонья3257
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио3256
7 Рома3254
8 Фиорентина3253
9 Милан3251
10 Торино3240
11 Удинезе3240
12 Дженоа3239
13 Комо3236
14 Верона3232
15 Кальяри3230
16 Парма3228
17 Лечче3226
18
Зона вылета
Венеция3224
19
Зона вылета
Эмполи3224
20
Зона вылета
Монца3215

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