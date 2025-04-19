Лечче - Комо 19 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-04-2025 15:00
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
19 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 33-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Комо, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Комо
Комо
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|12
|зщ
|Фредерик Жильбер
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|25
|зщ
|Антонино Галло
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|14
|пз
|Торир Йоханн Хельгасон
|10
|нп
|Конан Н'Дри
|7
|нп
|Тете
|9
|нп
|Никола Крстович
|30
|вр
|Жан Бутез
|31
|зщ
|Мергим Войвода
|5
|зщ
|Эдоардо Гольданига
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|41
|зщ
|Алекс Валле
|80
|пз
|Максанс Какере
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|79
|пз
|Николас Пас
|7
|нп
|Габриэл Стрефезза
|38
|нп
|Ассане Диао
|11
|нп
|Анастасиос Дувикас
Главные тренеры
|Марко Джампаоло
|Сеск Фабрегас
История личных встреч
|30.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|1 : 0
|05.02.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 21-й тур
|1 : 1
|29.08.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 2-й тур
|1 : 1
|12.04.2025
|Италия — Серия А
|32-й тур
|2 : 1
|06.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|1 : 1
|29.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|14.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|2 : 1
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 3
|13.04.2025
|Италия — Серия А
|32-й тур
|1 : 0
|05.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|1 : 3
|29.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|15.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|2 : 1
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|32
|71
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|32
|68
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|32
|61
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|32
|59
| 5
Лига Европы
|Болонья
|32
|57
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|32
|56
|7
|Рома
|32
|54
|8
|Фиорентина
|32
|53
|9
|Милан
|32
|51
|10
|Торино
|32
|40
|11
|Удинезе
|32
|40
|12
|Дженоа
|32
|39
|13
|Комо
|32
|36
|14
|Верона
|32
|32
|15
|Кальяри
|32
|30
|16
|Парма
|32
|28
|17
|Лечче
|32
|26
| 18
Зона вылета
|Венеция
|32
|24
| 19
Зона вылета
|Эмполи
|32
|24
| 20
Зона вылета
|Монца
|32
|15