01:06 ()
Онлайн трансляции
Суббота 19 апреля
Свернуть список

Монца - Наполи 19 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-04-2025 18:00
Стадион: Ю-Пауэр (Монца, Италия), вместимость: 18568
19 Апреля 2025 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 33-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Монца
Наполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Наполи, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монца
Монца
Наполи
Неаполь
30 Италия вр Стефано Турати
13 Португалия зщ Педру Перейра
5 Италия зщ Лука Кальдирола
22 Аргентина зщ Тьяго Паласиос
19 Италия зщ Самуэле Биринделли
7 Кот-д'Ивуар пз Жан-Даниэль Акпа Акпро
42 Италия пз Алессандро Бьянко
18 Италия пз Кевин Дзероли
84 Италия нп Патрик Чиурриа
47 Португалия нп Дани Карвалью
10 Италия нп Джанлука Капрари
1 Италия вр Алекс Мерет
30 Италия зщ Паскуале Маццокки
13 Косово зщ Амир Ррахмани
16 Испания зщ Рафа Марин
17 Уругвай зщ Матиас Оливера
99 Камерун пз Андре Замбо Ангисса
68 Словакия пз Станислав Лоботка
8 Шотландия пз Скотт Мактоминей
7 Бразилия пз Давид Нерес
21 Италия нп Маттео Политано
11 Бельгия нп Ромелу Лукаку
Главные тренеры
Италия Алессандро Неста
Италия Алессандро Неста
Италия Алессандро Неста
Италия Антонио Конте
История личных встреч
29.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур Наполи2 : 0Монца
07.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур Монца2 : 4Наполи
29.12.2023 Италия - Серия А 18-й тур Наполи0 : 0Монца
14.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 35-й тур Монца2 : 0Наполи
21.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 2-й тур Наполи4 : 0Монца
12.04.2025 Италия — Серия А 32-й тур 1 : 0Монца
05.04.2025 Италия — Серия А 31-й тур Монца1 : 3
30.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур 3 : 0Монца
15.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур Монца1 : 1
08.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур 3 : 2Монца
14.04.2025 Италия — Серия А 32-й тур Наполи3 : 0
07.04.2025 Италия — Серия А 31-й тур 1 : 1Наполи
30.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур Наполи2 : 1
16.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур 0 : 0Наполи
09.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур Наполи2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3271
2
Лига чемпионов
Наполи3268
3
Лига чемпионов
Аталанта3261
4
Лига чемпионов
Ювентус3259
5
Лига Европы
Болонья3257
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио3256
7 Рома3254
8 Фиорентина3253
9 Милан3251
10 Торино3240
11 Удинезе3240
12 Дженоа3239
13 Комо3236
14 Верона3232
15 Кальяри3230
16 Парма3228
17 Лечче3226
18
Зона вылета
Венеция3224
19
Зона вылета
Эмполи3224
20
Зона вылета
Монца3215

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close