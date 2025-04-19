Монца - Наполи 19 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-04-2025 18:00
Стадион: Ю-Пауэр (Монца, Италия), вместимость: 18568
19 Апреля 2025 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 33-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Наполи, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монца
Монца
Наполи
Неаполь
|30
|вр
|Стефано Турати
|13
|зщ
|Педру Перейра
|5
|зщ
|Лука Кальдирола
|22
|зщ
|Тьяго Паласиос
|19
|зщ
|Самуэле Биринделли
|7
|пз
|Жан-Даниэль Акпа Акпро
|42
|пз
|Алессандро Бьянко
|18
|пз
|Кевин Дзероли
|84
|нп
|Патрик Чиурриа
|47
|нп
|Дани Карвалью
|10
|нп
|Джанлука Капрари
|1
|вр
|Алекс Мерет
|30
|зщ
|Паскуале Маццокки
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|16
|зщ
|Рафа Марин
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|7
|пз
|Давид Нерес
|21
|нп
|Маттео Политано
|11
|нп
|Ромелу Лукаку
Главные тренеры
|Алессандро Неста
|Алессандро Неста
|Алессандро Неста
|Антонио Конте
История личных встреч
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 0
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 4
|29.12.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 0
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|2 : 0
|21.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 2-й тур
|4 : 0
|12.04.2025
|Италия — Серия А
|32-й тур
|1 : 0
|05.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|1 : 3
|30.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|3 : 0
|15.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|3 : 2
|14.04.2025
|Италия — Серия А
|32-й тур
|3 : 0
|07.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|1 : 1
|30.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|0 : 0
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|32
|71
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|32
|68
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|32
|61
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|32
|59
| 5
Лига Европы
|Болонья
|32
|57
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|32
|56
|7
|Рома
|32
|54
|8
|Фиорентина
|32
|53
|9
|Милан
|32
|51
|10
|Торино
|32
|40
|11
|Удинезе
|32
|40
|12
|Дженоа
|32
|39
|13
|Комо
|32
|36
|14
|Верона
|32
|32
|15
|Кальяри
|32
|30
|16
|Парма
|32
|28
|17
|Лечче
|32
|26
| 18
Зона вылета
|Венеция
|32
|24
| 19
Зона вылета
|Эмполи
|32
|24
| 20
Зона вылета
|Монца
|32
|15