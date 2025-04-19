Майнц - Вольфсбург 19 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-04-2025 15:30
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
19 Апреля 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 30-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Вольфсбург, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
Вольфсбург
Вольфсбург
|27
|вр
|Робин Центнер
|21
|зщ
|Данни да Коста
|3
|зщ
|Моритц Йенц
|31
|зщ
|Доминик Кор
|22
|зщ
|Николас Ферачниг
|19
|зщ
|Антони Каси
|6
|пз
|Каисю Сано
|18
|пз
|Надим Амири
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|44
|нп
|Нельсон Вайпер
|29
|нп
|Жонатан Буркардт
|1
|вр
|Камиль Грабара
|2
|зщ
|Килиан Фишер
|18
|зщ
|Денис Вавро
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|24
|пз
|Бенце Дардаи
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|39
|нп
|Патрик Виммер
|11
|нп
|Тьягу Томаш
|23
|нп
|Йонас Винд
|9
|нп
|Мохамед Амура
Главные тренеры
|Бо Хенриксен
|Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
|08.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|4 : 3
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 3
|13.01.2024
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 1
|30.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|3 : 0
|05.11.2022
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|0 : 3
|22.04.2022
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|5 : 0
|04.12.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 0
|22.05.2021
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 3
|19.01.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|0 : 2
|23.02.2020
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|4 : 0
|12.04.2025
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|2 : 0
|05.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|30.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|3 : 1
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|2 : 2
|07.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 3
|11.04.2025
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|2 : 3
|06.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|1 : 0
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|0 : 1
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|1 : 0
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|29
|69
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|29
|63
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|29
|51
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|29
|48
| 5
Лига Европы
|Майнц
|29
|46
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|29
|45
|7
|Боруссия М
|29
|44
|8
|Боруссия Д
|29
|42
|9
|Вердер
|29
|42
|10
|Аугсбург
|29
|42
|11
|Штутгарт
|29
|40
|12
|Вольфсбург
|29
|38
|13
|Унион
|29
|34
|14
|Хоффенхайм
|29
|30
|15
|Санкт-Паули
|29
|29
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|29
|22
| 17
Зона вылета
|Бохум
|29
|20
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|29
|18