01:06 ()
Онлайн трансляции
Суббота 19 апреля
Свернуть список

Майнц - Вольфсбург 19 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-04-2025 15:30
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
19 Апреля 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 30-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Майнц
Вольфсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Вольфсбург, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Вольфсбург
Вольфсбург
27 Германия вр Робин Центнер
21 Германия зщ Данни да Коста
3 Германия зщ Моритц Йенц
31 Германия зщ Доминик Кор
22 Австрия зщ Николас Ферачниг
19 Франция зщ Антони Каси
6 Япония пз Каисю Сано
18 Германия пз Надим Амири
7 Южная Корея пз Ли Джэ Сон
44 Германия нп Нельсон Вайпер
29 Германия нп Жонатан Буркардт
1 Польша вр Камиль Грабара
2 Германия зщ Килиан Фишер
18 Словакия зщ Денис Вавро
4 Греция зщ Константинос Кульеракис
21 Дания зщ Йоаким Мехле
24 Германия пз Бенце Дардаи
27 Германия пз Максимилиан Арнольд
39 Австрия нп Патрик Виммер
11 Португалия нп Тьягу Томаш
23 Дания нп Йонас Винд
9 Алжир нп Мохамед Амура
Главные тренеры
Дания Бо Хенриксен
Австрия Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
08.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур Вольфсбург4 : 3Майнц
18.05.2024 Германия - Бундеслига 34-й тур Вольфсбург1 : 3Майнц
13.01.2024 Германия - Бундеслига 17-й тур Майнц1 : 1Вольфсбург
30.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур Вольфсбург3 : 0Майнц
05.11.2022 Германия - Бундеслига 13-й тур Майнц0 : 3Вольфсбург
22.04.2022 Германия - Бундеслига 31-й тур Вольфсбург5 : 0Майнц
04.12.2021 Германия - Бундеслига 14-й тур Майнц3 : 0Вольфсбург
22.05.2021 Германия - Бундеслига 34-й тур Вольфсбург2 : 3Майнц
19.01.2021 Германия - Бундеслига 17-й тур Майнц0 : 2Вольфсбург
23.02.2020 Германия - Бундеслига 23-й тур Вольфсбург4 : 0Майнц
12.04.2025 Германия — Бундеслига 29-й тур 2 : 0Майнц
05.04.2025 Германия — Бундеслига 28-й тур Майнц1 : 1
30.03.2025 Германия — Бундеслига 27-й тур 3 : 1Майнц
15.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур Майнц2 : 2
07.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур 1 : 3Майнц
11.04.2025 Германия — Бундеслига 29-й тур Вольфсбург2 : 3
06.04.2025 Германия — Бундеслига 28-й тур 1 : 0Вольфсбург
29.03.2025 Германия — Бундеслига 27-й тур Вольфсбург0 : 1
15.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур 1 : 0Вольфсбург
08.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур Вольфсбург1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2969
2
Лига чемпионов
Байер2963
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2951
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2948
5
Лига Европы
Майнц2946
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург2945
7 Боруссия М2944
8 Боруссия Д2942
9 Вердер2942
10 Аугсбург2942
11 Штутгарт2940
12 Вольфсбург2938
13 Унион2934
14 Хоффенхайм2930
15 Санкт-Паули2929
16
Стыковая зона
Хайденхайм2922
17
Зона вылета
Бохум2920
18
Зона вылета
Хольштайн2918

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close