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Фрайбург - Хоффенхайм 19 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-04-2025 15:30
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
19 Апреля 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 30-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Фрайбург
Хоффенхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Хоффенхайм, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Хоффенхайм
Зинсхайм
21 Германия вр Флориан Мюллер
17 Германия зщ Лукас Кюблер
28 Германия зщ Маттиас Гинтер
3 Австрия зщ Филипп Линхарт
30 Германия зщ Кристиан Гюнтер
42 Япония пз Рицу Доан
8 Германия пз Максимилиан Эггештайн
6 Германия пз Патрик Остерхаге
32 Италия пз Винченцо Грифо
9 Германия пз Лукас Хёлер
38 Австрия нп Михаэль Грегорич
1 Германия вр Оливер Бауман
15 Франция зщ Валентен Жендрей
35 Бразилия зщ Артур Шавес
25 Нигерия зщ Кевин Акпогума
22 Австрия зщ Александер Прасс
16 Германия зщ Антон Стах
7 Германия пз Том Бишоф
27 Хорватия пз Андрей Крамарич
29 Швеция нп Базумана Туре
21 Германия нп Мариус Бюльтер
26 Босния и Герцеговина нп Харис Табакович
Главные тренеры
Германия Юлиан Шустер
Австрия Кристиан Ильцер
История личных встреч
08.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур Хоффенхайм1 : 1Фрайбург
20.01.2024 Германия - Бундеслига 18-й тур Фрайбург3 : 2Хоффенхайм
19.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур Хоффенхайм1 : 2Фрайбург
12.03.2023 Германия - Бундеслига 24-й тур Фрайбург2 : 1Хоффенхайм
18.09.2022 Германия - Бундеслига 7-й тур Хоффенхайм0 : 0Фрайбург
30.04.2022 Германия - Бундеслига 32-й тур Хоффенхайм3 : 4Фрайбург
19.01.2022 Кубок Германии 1/8 финала Хоффенхайм1 : 4Фрайбург
11.12.2021 Германия - Бундеслига 15-й тур Фрайбург1 : 2Хоффенхайм
24.04.2021 Германия - Бундеслига 31-й тур Фрайбург1 : 1Хоффенхайм
02.01.2021 Германия - Бундеслига 14-й тур Хоффенхайм1 : 3Фрайбург
12.04.2025 Германия — Бундеслига 29-й тур 1 : 2Фрайбург
05.04.2025 Германия — Бундеслига 28-й тур Фрайбург1 : 4
30.03.2025 Германия — Бундеслига 27-й тур Фрайбург1 : 2
15.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур 2 : 2Фрайбург
08.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур Фрайбург0 : 0
12.04.2025 Германия — Бундеслига 29-й тур Хоффенхайм2 : 0
05.04.2025 Германия — Бундеслига 28-й тур 3 : 1Хоффенхайм
29.03.2025 Германия — Бундеслига 27-й тур Хоффенхайм1 : 1
14.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур 1 : 0Хоффенхайм
09.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур Хоффенхайм1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2969
2
Лига чемпионов
Байер2963
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2951
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2948
5
Лига Европы
Майнц2946
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург2945
7 Боруссия М2944
8 Боруссия Д2942
9 Вердер2942
10 Аугсбург2942
11 Штутгарт2940
12 Вольфсбург2938
13 Унион2934
14 Хоффенхайм2930
15 Санкт-Паули2929
16
Стыковая зона
Хайденхайм2922
17
Зона вылета
Бохум2920
18
Зона вылета
Хольштайн2918

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