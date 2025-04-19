Фрайбург - Хоффенхайм 19 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-04-2025 15:30
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
19 Апреля 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 30-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Хоффенхайм, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Хоффенхайм
Зинсхайм
|21
|вр
|Флориан Мюллер
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|42
|пз
|Рицу Доан
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|9
|пз
|Лукас Хёлер
|38
|нп
|Михаэль Грегорич
|1
|вр
|Оливер Бауман
|15
|зщ
|Валентен Жендрей
|35
|зщ
|Артур Шавес
|25
|зщ
|Кевин Акпогума
|22
|зщ
|Александер Прасс
|16
|зщ
|Антон Стах
|7
|пз
|Том Бишоф
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|29
|нп
|Базумана Туре
|21
|нп
|Мариус Бюльтер
|26
|нп
|Харис Табакович
Главные тренеры
|Юлиан Шустер
|Кристиан Ильцер
История личных встреч
|08.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|20.01.2024
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|3 : 2
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|12.03.2023
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
|18.09.2022
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|0 : 0
|30.04.2022
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 4
|19.01.2022
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 4
|11.12.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 2
|24.04.2021
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|02.01.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|1 : 3
|12.04.2025
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|1 : 2
|05.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|1 : 4
|30.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|1 : 2
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|2 : 2
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|0 : 0
|12.04.2025
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|2 : 0
|05.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|3 : 1
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|14.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|29
|69
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|29
|63
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|29
|51
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|29
|48
| 5
Лига Европы
|Майнц
|29
|46
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|29
|45
|7
|Боруссия М
|29
|44
|8
|Боруссия Д
|29
|42
|9
|Вердер
|29
|42
|10
|Аугсбург
|29
|42
|11
|Штутгарт
|29
|40
|12
|Вольфсбург
|29
|38
|13
|Унион
|29
|34
|14
|Хоффенхайм
|29
|30
|15
|Санкт-Паули
|29
|29
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|29
|22
| 17
Зона вылета
|Бохум
|29
|20
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|29
|18