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Енисей - Чайка 19 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-04-2025 09:00
19 Апреля 2025 года в 10:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 29-й тур
Енисей
Чайка

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Енисей - Чайка, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 10:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Енисей
Красноярск
Чайка
Песчанокопское
Главные тренеры
Россия Андрей Валерьевич Тихонов
Россия Евгений Игоревич Калешин
История личных встреч
25.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур Чайка2 : 0Енисей
11.04.2021 ФНЛ - Первый дивизион 36-й тур Чайка0 : 1Енисей
17.10.2020 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур Енисей3 : 2Чайка
31.08.2019 ФНЛ - Первый дивизион 11-й тур Енисей1 : 3Чайка
13.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 28-й тур 0 : 0Енисей
06.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 27-й тур Енисей0 : 3
31.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 26-й тур 2 : 1Енисей
22.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур Енисей2 : 0
15.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур 0 : 1Енисей
12.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 28-й тур Чайка2 : 1
05.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 27-й тур 2 : 1Чайка
30.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 26-й тур 4 : 0Чайка
23.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур Чайка0 : 2
17.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур 0 : 0Чайка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2862
2
Повышение
Торпедо М2851
3
Стыковая зона
Урал2849
4
Стыковая зона
Черноморец2848
5 Сочи2847
6 СКА-Хабаровск2844
7 Енисей2838
8 Родина2838
9 Ротор2837
10 Арсенал Т2836
11 Чайка2833
12 Нефтехимик2833
13 КАМАЗ2832
14 Шинник2832
15 Уфа2826
16
Зона вылета
Алания2823
17
Зона вылета
Тюмень2823
18
Зона вылета
Сокол2822

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