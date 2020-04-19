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Динамо Мн - БАТЭ 18 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-04-2025 18:30
Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
19 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 5-й тур
Динамо Мн
БАТЭ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - БАТЭ, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мн
Минск
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
25.11.2024 Беларусь — Высшая лига 29-й тур Динамо Мн1 : 0БАТЭ
29.06.2024 Беларусь — Высшая лига 14-й тур БАТЭ0 : 2Динамо Мн
10.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Динамо Мн2 : 3 5 : 4БАТЭ
06.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч БАТЭ0 : 1Динамо Мн
02.11.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Динамо Мн0 : 1БАТЭ
15.04.2023 Беларусь - Высшая лига 4-й тур БАТЭ1 : 3Динамо Мн
10.09.2022 Беларусь - Высшая лига 21-й тур БАТЭ0 : 0Динамо Мн
02.05.2022 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Динамо Мн2 : 2БАТЭ
06.11.2021 Беларусь - Высшая лига 28-й тур БАТЭ1 : 1Динамо Мн
19.06.2021 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Динамо Мн0 : 2БАТЭ
13.04.2025 Беларусь — Высшая лига 4-й тур 3 : 0Динамо Мн
30.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур 0 : 0Динамо Мн
16.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Динамо Мн1 : 0
01.03.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала Динамо Мн0 : 2
19.12.2024 Лига конференций Общий этап. 6-й тур 4 : 0Динамо Мн
12.04.2025 Беларусь — Высшая лига 4-й тур БАТЭ0 : 0
05.04.2025 Беларусь — Высшая лига 3-й тур 0 : 1БАТЭ
28.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур БАТЭ0 : 1
22.03.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 5 : 0БАТЭ
15.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур 0 : 1БАТЭ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Славия-Мозырь513
2
Квалификация Лиги конференций
Макслайн410
3
Квалификация Лиги конференций
Минск510
4 БАТЭ47
5 Неман36
6 Ислочь46
7 Торпедо-БелАЗ46
8 Динамо-Брест45
9 Гомель55
10 Витебск44
11 Слуцк54
12 Динамо Мн34
13 Нафтан44
14
Стыковая зона
Арсенал43
15
Зона вылета
Сморгонь41
16
Зона вылета
Молодечно40

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