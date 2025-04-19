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Нюрнберг - Падерборн 07 19 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-04-2025 01:34
Стадион: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
19 Апреля 2025 года в 14:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 30-й тур
Нюрнберг
Падерборн 07

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Падерборн 07, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Падерборн 07
Падерборн
Главные тренеры
Германия Лукас Кваснёк
История личных встреч
22.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур Падерборн 073 : 2Нюрнберг
19.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Нюрнберг0 : 2Падерборн 07
11.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Падерборн 071 : 3Нюрнберг
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Падерборн 070 : 1Нюрнберг
13.11.2022 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Нюрнберг2 : 1Падерборн 07
15.01.2022 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Нюрнберг1 : 2Падерборн 07
30.07.2021 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Падерборн 072 : 2Нюрнберг
04.04.2021 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Нюрнберг2 : 1Падерборн 07
06.12.2020 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Падерборн 070 : 2Нюрнберг
15.05.2016 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Падерборн 070 : 1Нюрнберг
12.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 29-й тур 1 : 2Нюрнберг
05.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 28-й тур Нюрнберг0 : 3
30.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 27-й тур 2 : 1Нюрнберг
16.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 26-й тур Нюрнберг3 : 0
09.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур 0 : 1Нюрнберг
13.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 29-й тур Падерборн 071 : 2
04.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 28-й тур 3 : 2Падерборн 07
29.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 27-й тур Падерборн 071 : 2
15.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 26-й тур Падерборн 075 : 3
09.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур 0 : 0Падерборн 07
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург2952
2
Повышение
Кёльн2951
3
Плей-офф за повышение
Эльверсберг2947
4 Фортуна2947
5 Магдебург2946
6 Кайзерслаутерн2946
7 Падерборн 072945
8 Нюрнберг2944
9 Ганновер-962943
10 Карлсруэ2941
11 Шальке-042937
12 Герта2936
13 Дармштадт 982935
14 Гройтер Фюрт2935
15 Айнтрахт Б2930
16
Стыковая зона
Пройссен Мюнстер2928
17
Зона вылета
Ульм 18462926
18
Зона вылета
Ян2922

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