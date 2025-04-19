Нюрнберг - Падерборн 07 19 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-04-2025 01:34
Стадион: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
19 Апреля 2025 года в 14:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 30-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Падерборн 07, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Падерборн 07
Падерборн
Главные тренеры
|Лукас Кваснёк
История личных встреч
|22.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|3 : 2
|19.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|0 : 2
|11.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 3
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|0 : 1
|13.11.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|15.01.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|1 : 2
|30.07.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|04.04.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|06.12.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|0 : 2
|15.05.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|0 : 1
|12.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|29-й тур
|1 : 2
|05.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|28-й тур
|0 : 3
|30.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|26-й тур
|3 : 0
|09.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
|13.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|29-й тур
|1 : 2
|04.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|28-й тур
|3 : 2
|29.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|27-й тур
|1 : 2
|15.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|26-й тур
|5 : 3
|09.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|25-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Гамбург
|29
|52
| 2
Повышение
|Кёльн
|29
|51
| 3
Плей-офф за повышение
|Эльверсберг
|29
|47
|4
|Фортуна
|29
|47
|5
|Магдебург
|29
|46
|6
|Кайзерслаутерн
|29
|46
|7
|Падерборн 07
|29
|45
|8
|Нюрнберг
|29
|44
|9
|Ганновер-96
|29
|43
|10
|Карлсруэ
|29
|41
|11
|Шальке-04
|29
|37
|12
|Герта
|29
|36
|13
|Дармштадт 98
|29
|35
|14
|Гройтер Фюрт
|29
|35
|15
|Айнтрахт Б
|29
|30
| 16
Стыковая зона
|Пройссен Мюнстер
|29
|28
| 17
Зона вылета
|Ульм 1846
|29
|26
| 18
Зона вылета
|Ян
|29
|22