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Факел - Ростов 20 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-04-2025 13:00
Стадион: Факел (Воронеж, Россия), вместимость: 10052
20 Апреля 2025 года в 14:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 25-й тур
Факел
Ростов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Ростов, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Россия Игорь Михайлович Шалимов
Испания Джонатан Альба
История личных встреч
01.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Ростов4 : 1Факел
19.07.2024 Россия — МФЛ Группа Б Факел2 : 1Ростов
13.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Факел2 : 2Ростов
27.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Ростов1 : 0Факел
19.04.2024 Россия — МФЛ Группа Б Ростов3 : 1Факел
14.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур Факел0 : 1Ростов
23.07.2023 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Ростов2 : 1Факел
15.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Факел1 : 0Ростов
09.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ростов3 : 0Факел
06.05.2023 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур Ростов0 : 2Факел
18.04.2025 Россия — МФЛ 6-й тур 1 : 0Факел
13.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур 1 : 0Факел
11.04.2025 Россия — МФЛ 5-й тур Факел2 : 1
05.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Факел0 : 0
04.04.2025 Россия — МФЛ 4-й тур 1 : 0Факел
18.04.2025 Россия — МФЛ 6-й тур 2 : 2Ростов
16.04.2025 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч 2 : 0Ростов
12.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур 2 : 1Ростов
11.04.2025 Россия — МФЛ 5-й тур Ростов1 : 2
06.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Ростов0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2452
2 Спартак М2550
3 Зенит2450
4 ЦСКА2447
5 Локомотив М2544
6 Динамо М2443
7 Рубин2436
8 Ростов2433
9 Акрон2528
10 Динамо Мх2527
11 Крылья Советов2426
12 Химки2423
13
Стыковая зона
Ахмат2423
14
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород2520
15
Зона вылета
Оренбург2517
16
Зона вылета
Факел2415

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