Факел - Ростов 20 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-04-2025 13:00
Стадион: Факел (Воронеж, Россия), вместимость: 10052
20 Апреля 2025 года в 14:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 25-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Ростов, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Игорь Михайлович Шалимов
|Джонатан Альба
История личных встреч
|01.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|4 : 1
|19.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|2 : 1
|13.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|27.06.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 0
|19.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|3 : 1
|14.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|23.07.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|15.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|09.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|06.05.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 2
|18.04.2025
|Россия — МФЛ
|6-й тур
|1 : 0
|13.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 0
|11.04.2025
|Россия — МФЛ
|5-й тур
|2 : 1
|05.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 0
|04.04.2025
|Россия — МФЛ
|4-й тур
|1 : 0
|18.04.2025
|Россия — МФЛ
|6-й тур
|2 : 2
|16.04.2025
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|2 : 0
|12.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 1
|11.04.2025
|Россия — МФЛ
|5-й тур
|1 : 2
|06.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|24
|52
|2
|Спартак М
|25
|50
|3
|Зенит
|24
|50
|4
|ЦСКА
|24
|47
|5
|Локомотив М
|25
|44
|6
|Динамо М
|24
|43
|7
|Рубин
|24
|36
|8
|Ростов
|24
|33
|9
|Акрон
|25
|28
|10
|Динамо Мх
|25
|27
|11
|Крылья Советов
|24
|26
|12
|Химки
|24
|23
| 13
Стыковая зона
|Ахмат
|24
|23
| 14
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|25
|20
| 15
Зона вылета
|Оренбург
|25
|17
| 16
Зона вылета
|Факел
|24
|15