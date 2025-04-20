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Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 20 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-04-2025 15:00
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
20 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
24 Камерун вр Андре Онана
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
2 Швеция зщ Виктор Линделёф
15 Франция зщ Лени Йоро
41 Англия зщ Гарри Фиорентино
13 Дания пз Патрик Доргу
25 Уругвай пз Мануэль Угарте
14 Дания пз Кристиан Эриксен
7 Англия пз Мэйсон Маунт
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
9 Дания нп Расмус Хойлунд
1 Португалия вр Жозе Са
12 Кот-д'Ивуар зщ Эммануэль Агбаду
4 Уругвай зщ Сантьяго Буэно
24 Португалия зщ Тоти
22 Португалия зщ Нелсон Семеду
3 Алжир зщ Райан Аит-Нури
8 Бразилия пз Жоао Гомес
7 Бразилия пз Андре Триндаде
5 Зимбабве пз Маршалл Мунеци
10 Бразилия нп Матеус Кунья
9 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
Португалия Витор Перейра
История личных встреч
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Вулверхэмптон2 : 0Манчестер Юнайтед
01.02.2024 Англия - Премьер-лига 22-й тур Вулверхэмптон3 : 4Манчестер Юнайтед
14.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0Вулверхэмптон
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0Вулверхэмптон
31.12.2022 Англия - Премьер-лига 18-й тур Вулверхэмптон0 : 1Манчестер Юнайтед
03.01.2022 Англия - Премьер-лига 21-й тур Манчестер Юнайтед0 : 1Вулверхэмптон
29.08.2021 Англия - Премьер-лига 3-й тур Вулверхэмптон0 : 1Манчестер Юнайтед
23.05.2021 Англия - Премьер-лига 38-й тур Вулверхэмптон1 : 2Манчестер Юнайтед
29.12.2020 Англия - Премьер-лига 16-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0Вулверхэмптон
01.02.2020 Англия - Премьер-лига 25-й тур Манчестер Юнайтед0 : 0Вулверхэмптон
17.04.2025 Лига Европы 1/4 финала. 2-й матч Манчестер Юнайтед5 : 4 ДВ
13.04.2025 Англия — Премьер-лига 32-й тур 4 : 1Манчестер Юнайтед
10.04.2025 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч 2 : 2Манчестер Юнайтед
06.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур Манчестер Юнайтед0 : 0
01.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур 1 : 0Манчестер Юнайтед
13.04.2025 Англия — Премьер-лига 32-й тур Вулверхэмптон4 : 2
05.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур 1 : 2Вулверхэмптон
01.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур Вулверхэмптон1 : 0
15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур 1 : 2Вулверхэмптон
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Вулверхэмптон1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль3276
2
Лига чемпионов
Арсенал3263
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед3259
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити3358
5
Лига чемпионов
Ноттингем Форест3257
6
Лига Европы
Челси3254
7
Квалификация Лиги конференций
Астон Вилла3254
8 Борнмут3349
9 Фулхэм3248
10 Брайтон энд Хоув Альбион3348
11 Брентфорд3346
12 Кристал Пэлас3344
13 Эвертон3338
14 Манчестер Юнайтед3238
15 Тоттенхэм Хотспур3237
16 Вест Хэм Юнайтед3336
17 Вулверхэмптон3235
18
Зона вылета
Ипсвич Таун3221
19
Зона вылета
Лестер Сити3218
20
Зона вылета
Саутгемптон3311

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