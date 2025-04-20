Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 20 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-04-2025 15:00
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
20 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|24
|вр
|Андре Онана
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|2
|зщ
|Виктор Линделёф
|15
|зщ
|Лени Йоро
|41
|зщ
|Гарри Фиорентино
|13
|пз
|Патрик Доргу
|25
|пз
|Мануэль Угарте
|14
|пз
|Кристиан Эриксен
|7
|пз
|Мэйсон Маунт
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|9
|нп
|Расмус Хойлунд
|1
|вр
|Жозе Са
|12
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|24
|зщ
|Тоти
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|8
|пз
|Жоао Гомес
|7
|пз
|Андре Триндаде
|5
|пз
|Маршалл Мунеци
|10
|нп
|Матеус Кунья
|9
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
Главные тренеры
|Рубен Аморим
|Витор Перейра
История личных встреч
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 0
|01.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 4
|14.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|31.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|03.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|29.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 2
|29.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|01.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 0
|17.04.2025
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|5 : 4 ДВ
|13.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|4 : 1
|10.04.2025
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 2
|06.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|01.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|13.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|4 : 2
|05.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 2
|01.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 2
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|32
|76
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|32
|63
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|59
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|33
|58
| 5
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|32
|57
| 6
Лига Европы
|Челси
|32
|54
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Астон Вилла
|32
|54
|8
|Борнмут
|33
|49
|9
|Фулхэм
|32
|48
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|33
|48
|11
|Брентфорд
|33
|46
|12
|Кристал Пэлас
|33
|44
|13
|Эвертон
|33
|38
|14
|Манчестер Юнайтед
|32
|38
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|37
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|36
|17
|Вулверхэмптон
|32
|35
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|32
|21
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|32
|18
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|33
|11