Ипсвич - Арсенал 20 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-04-2025 15:00
Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
20 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Арсенал, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Арсенал
Лондон
|31
|вр
|Алекс Палмер
|40
|зщ
|Аксель Туанзебе
|26
|зщ
|Дара О'Ши
|15
|зщ
|Кэмерон Бургесс
|3
|зщ
|Лейф Дэвис
|18
|зщ
|Бен Джонсон
|5
|пз
|Сэми Морси
|12
|пз
|Йенс Каюсте
|47
|пз
|Джек Кларк
|9
|нп
|Хулио Энсисо
|27
|нп
|Джордж Хирст
|22
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|15
|зщ
|Якуб Кивёр
|3
|зщ
|Киран Тирни
|17
|зщ
|Александр Зинченко
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|5
|пз
|Томас Парти
|23
|пз
|Микель Мерино
|53
|нп
|Итан Нванери
|19
|нп
|Леандро Троссард
Главные тренеры
|Киран Маккенна
|Микель Артета
История личных встреч
|27.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|25.01.2011
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 0
|12.01.2011
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|13.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 2
|05.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 2
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 2
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 4
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|16.04.2025
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 2
|12.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 1
|08.04.2025
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 0
|05.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|01.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|32
|76
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|32
|63
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|59
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|33
|58
| 5
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|32
|57
| 6
Лига Европы
|Челси
|32
|54
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Астон Вилла
|32
|54
|8
|Борнмут
|33
|49
|9
|Фулхэм
|32
|48
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|33
|48
|11
|Брентфорд
|33
|46
|12
|Кристал Пэлас
|33
|44
|13
|Эвертон
|33
|38
|14
|Манчестер Юнайтед
|32
|38
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|37
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|36
|17
|Вулверхэмптон
|32
|35
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|32
|21
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|32
|18
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|33
|11