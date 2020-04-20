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Ипсвич - Арсенал 20 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-04-2025 15:00
Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
20 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Ипсвич Таун
Арсенал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Арсенал, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Арсенал
Лондон
31 Англия вр Алекс Палмер
40 Англия зщ Аксель Туанзебе
26 Ирландия зщ Дара О'Ши
15 Австралия зщ Кэмерон Бургесс
3 Англия зщ Лейф Дэвис
18 Англия зщ Бен Джонсон
5 Египет пз Сэми Морси
12 Швеция пз Йенс Каюсте
47 Англия пз Джек Кларк
9 Парагвай нп Хулио Энсисо
27 Шотландия нп Джордж Хирст
22 Испания вр Давид Райя
4 Англия зщ Бен Уайт
2 Франция зщ Вильям Салиба
15 Польша зщ Якуб Кивёр
3 Шотландия зщ Киран Тирни
17 Украина зщ Александр Зинченко
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
5 Гана пз Томас Парти
23 Испания пз Микель Мерино
53 Англия нп Итан Нванери
19 Бельгия нп Леандро Троссард
Главные тренеры
Англия Киран Маккенна
Испания Микель Артета
История личных встреч
27.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Арсенал1 : 0Ипсвич Таун
25.01.2011 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Арсенал3 : 0Ипсвич Таун
12.01.2011 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч Ипсвич Таун1 : 0Арсенал
13.04.2025 Англия — Премьер-лига 32-й тур 2 : 2Ипсвич Таун
05.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур Ипсвич Таун1 : 2
02.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур 1 : 2Ипсвич Таун
15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур Ипсвич Таун2 : 4
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур 1 : 0Ипсвич Таун
16.04.2025 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч 1 : 2Арсенал
12.04.2025 Англия — Премьер-лига 32-й тур Арсенал1 : 1
08.04.2025 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Арсенал3 : 0
05.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур 1 : 1Арсенал
01.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур Арсенал2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль3276
2
Лига чемпионов
Арсенал3263
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед3259
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити3358
5
Лига чемпионов
Ноттингем Форест3257
6
Лига Европы
Челси3254
7
Квалификация Лиги конференций
Астон Вилла3254
8 Борнмут3349
9 Фулхэм3248
10 Брайтон энд Хоув Альбион3348
11 Брентфорд3346
12 Кристал Пэлас3344
13 Эвертон3338
14 Манчестер Юнайтед3238
15 Тоттенхэм Хотспур3237
16 Вест Хэм Юнайтед3336
17 Вулверхэмптон3235
18
Зона вылета
Ипсвич Таун3221
19
Зона вылета
Лестер Сити3218
20
Зона вылета
Саутгемптон3311

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