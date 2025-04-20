Лестер - Ливерпуль 20 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-04-2025 17:30
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 34310
20 Апреля 2025 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Ливерпуль, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Ливерпуль
Ливерпуль
|30
|вр
|Мадс Хермансен
|2
|зщ
|Джеймс Джастин
|5
|зщ
|Калеб Околи
|4
|зщ
|Конор Коуди
|33
|зщ
|Люк Томас
|6
|пз
|Онинье Ндиди
|24
|пз
|Бубакари Сумаре
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|35
|нп
|Кейси Макатир
|10
|нп
|Стефи Мавидиди
|9
|нп
|Джейми Варди
|1
|вр
|Алисон Бекер
|84
|зщ
|Конор Брэдли
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|11
|нп
|Мохамед Салах
|7
|нп
|Луис Диас
|20
|нп
|Диогу Жота
Главные тренеры
|Руд ван Нистелрой
|Арне Слот
История личных встреч
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 1
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 1
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|15.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 3
|30.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|10.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|28.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|22.12.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|3 : 3 5 : 4
|13.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 1
|22.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 0
|12.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 2
|07.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 3
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|16.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 3
|09.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|13.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 1
|06.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 2
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Англия — Кубок лиги
|Финал
|1 : 2
|11.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 1 1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|32
|76
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|32
|63
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|59
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|33
|58
| 5
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|32
|57
| 6
Лига Европы
|Челси
|32
|54
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Астон Вилла
|32
|54
|8
|Борнмут
|33
|49
|9
|Фулхэм
|32
|48
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|33
|48
|11
|Брентфорд
|33
|46
|12
|Кристал Пэлас
|33
|44
|13
|Эвертон
|33
|38
|14
|Манчестер Юнайтед
|32
|38
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|37
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|36
|17
|Вулверхэмптон
|32
|35
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|32
|21
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|32
|18
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|33
|11