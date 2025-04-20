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Лестер - Ливерпуль 20 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-04-2025 17:30
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 34310
20 Апреля 2025 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Лестер Сити
Ливерпуль

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Ливерпуль, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Ливерпуль
Ливерпуль
30 Дания вр Мадс Хермансен
2 Англия зщ Джеймс Джастин
5 Италия зщ Калеб Околи
4 Англия зщ Конор Коуди
33 Англия зщ Люк Томас
6 Нигерия пз Онинье Ндиди
24 Франция пз Бубакари Сумаре
11 Марокко пз Билал Эль-Ханнус
35 Ирландия нп Кейси Макатир
10 Англия нп Стефи Мавидиди
9 Англия нп Джейми Варди
1 Бразилия вр Алисон Бекер
84 Северная Ирландия зщ Конор Брэдли
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
26 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
11 Египет нп Мохамед Салах
7 Колумбия нп Луис Диас
20 Португалия нп Диогу Жота
Главные тренеры
Нидерланды Руд ван Нистелрой
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Ливерпуль3 : 1Лестер Сити
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Ливерпуль3 : 1Лестер Сити
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ливерпуль4 : 0Лестер Сити
15.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Лестер Сити0 : 3Ливерпуль
30.12.2022 Англия - Премьер-лига 18-й тур Ливерпуль2 : 1Лестер Сити
10.02.2022 Англия - Премьер-лига 24-й тур Ливерпуль2 : 0Лестер Сити
28.12.2021 Англия - Премьер-лига 20-й тур Лестер Сити1 : 0Ливерпуль
22.12.2021 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Ливерпуль3 : 3 5 : 4Лестер Сити
13.02.2021 Англия - Премьер-лига 24-й тур Лестер Сити3 : 1Ливерпуль
22.11.2020 Англия - Премьер-лига 9-й тур Ливерпуль3 : 0Лестер Сити
12.04.2025 Англия — Премьер-лига 32-й тур 2 : 2Лестер Сити
07.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур Лестер Сити0 : 3
02.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур 2 : 0Лестер Сити
16.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур Лестер Сити0 : 3
09.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур 1 : 0Лестер Сити
13.04.2025 Англия — Премьер-лига 32-й тур Ливерпуль2 : 1
06.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур 3 : 2Ливерпуль
02.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур Ливерпуль1 : 0
16.03.2025 Англия — Кубок лиги Финал Ливерпуль1 : 2
11.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Ливерпуль0 : 1 1 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль3276
2
Лига чемпионов
Арсенал3263
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед3259
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити3358
5
Лига чемпионов
Ноттингем Форест3257
6
Лига Европы
Челси3254
7
Квалификация Лиги конференций
Астон Вилла3254
8 Борнмут3349
9 Фулхэм3248
10 Брайтон энд Хоув Альбион3348
11 Брентфорд3346
12 Кристал Пэлас3344
13 Эвертон3338
14 Манчестер Юнайтед3238
15 Тоттенхэм Хотспур3237
16 Вест Хэм Юнайтед3336
17 Вулверхэмптон3235
18
Зона вылета
Ипсвич Таун3221
19
Зона вылета
Лестер Сити3218
20
Зона вылета
Саутгемптон3311

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