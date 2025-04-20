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Реймс - Тулуза 20 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-04-2025 17:15
Стадион: Огюст Делон (Реймс, Франция), вместимость: 21684
20 Апреля 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Реймс
Тулуза

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Тулуза, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реймс
Реймс
Тулуза
Тулуза
94 Франция вр Йеванн Диуф
3 Япония зщ Хироки Сэкинэ
21 Франция зщ Седрик Кипре
31 Швеция зщ Малкольм Йенг
18 Экваториальная Гвинея зщ Серхио Акьем
23 Португалия пз Аурелиу Бута
6 Франция пз Валентен Атаньяна
30 Ирландия пз Джон Финн
7 Япония нп Дзюня Ито
17 Япония нп Кэито Накамура
22 Кот-д'Ивуар нп Умар Диаките
50 Франция вр Гийом Рест
19 Франция зщ Джибриль Сидибе
4 Англия зщ Чарли Крессвелл
3 США зщ Марк Маккензи
17 Чили зщ Габриэль Суасо
15 Норвегия пз Арон Дённум
23 Венесуэла пз Кристиан Кассерес
8 Швейцария пз Венсан Сьерро
10 Франция пз Янн Гбоу
80 Габон нп Шави Бабика
9 Камерун нп Франк Магри
Главные тренеры
Мали Самба Диавара
Испания Карлес Мартинес
История личных встреч
03.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур Тулуза1 : 0Реймс
04.02.2024 Франция - Лига 1 20-й тур Реймс2 : 3Тулуза
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур Тулуза1 : 1Реймс
26.02.2023 Франция - Лига 1 25-й тур Реймс3 : 0Тулуза
08.02.2023 Кубок Франции 1/8 финала Тулуза3 : 1Реймс
11.09.2022 Франция - Лига 1 7-й тур Тулуза1 : 0Реймс
14.12.2019 Франция - Лига 1 18-й тур Тулуза0 : 1Реймс
10.02.2019 Франция - Лига 1 24-й тур Тулуза1 : 1Реймс
22.01.2019 Кубок Франции 1/16 финала Тулуза4 : 4 ДВРеймс
05.12.2018 Франция - Лига 1 16-й тур Реймс0 : 1Тулуза
11.04.2025 Франция — Лига 1 29-й тур 0 : 2Реймс
06.04.2025 Франция — Лига 1 28-й тур Реймс0 : 1
02.04.2025 Кубок Франции 1/2 финала 1 : 2Реймс
29.03.2025 Франция — Лига 1 27-й тур Реймс3 : 1
16.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур 0 : 0Реймс
12.04.2025 Франция — Лига 1 29-й тур Тулуза1 : 2
06.04.2025 Франция — Лига 1 28-й тур 3 : 2Тулуза
30.03.2025 Франция — Лига 1 27-й тур Тулуза2 : 4
16.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур 2 : 1Тулуза
07.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур Тулуза1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2977
2
Лига чемпионов
Монако2953
3
Лига чемпионов
Марсель2952
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лион2951
5
Лига Европы
Лилль2950
6
Квалификация Лиги конференций
Страсбург2950
7 Ницца2948
8 Брест2944
9 Ланс2942
10 Ренн3038
11 Осер2938
12 Тулуза2934
13 Нант2930
14 Анже2930
15 Реймс2929
16
Стыковая зона
Гавр3027
17
Зона вылета
Сент-Этьен2924
18
Зона вылета
Монпелье2915

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