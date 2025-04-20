Реймс - Тулуза 20 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-04-2025 17:15
Стадион: Огюст Делон (Реймс, Франция), вместимость: 21684
20 Апреля 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Тулуза, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реймс
Реймс
Тулуза
Тулуза
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|3
|зщ
|Хироки Сэкинэ
|21
|зщ
|Седрик Кипре
|31
|зщ
|Малкольм Йенг
|18
|зщ
|Серхио Акьем
|23
|пз
|Аурелиу Бута
|6
|пз
|Валентен Атаньяна
|30
|пз
|Джон Финн
|7
|нп
|Дзюня Ито
|17
|нп
|Кэито Накамура
|22
|нп
|Умар Диаките
|50
|вр
|Гийом Рест
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
|4
|зщ
|Чарли Крессвелл
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|15
|пз
|Арон Дённум
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|8
|пз
|Венсан Сьерро
|10
|пз
|Янн Гбоу
|80
|нп
|Шави Бабика
|9
|нп
|Франк Магри
Главные тренеры
|Самба Диавара
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|04.02.2024
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|2 : 3
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 1
|26.02.2023
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|3 : 0
|08.02.2023
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 1
|11.09.2022
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|1 : 0
|14.12.2019
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 1
|10.02.2019
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 1
|22.01.2019
|Кубок Франции
|1/16 финала
|4 : 4 ДВ
|05.12.2018
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 1
|11.04.2025
|Франция — Лига 1
|29-й тур
|0 : 2
|06.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|0 : 1
|02.04.2025
|Кубок Франции
|1/2 финала
|1 : 2
|29.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|3 : 1
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|0 : 0
|12.04.2025
|Франция — Лига 1
|29-й тур
|1 : 2
|06.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|3 : 2
|30.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|2 : 4
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|2 : 1
|07.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|29
|77
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|29
|53
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|29
|52
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лион
|29
|51
| 5
Лига Европы
|Лилль
|29
|50
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Страсбург
|29
|50
|7
|Ницца
|29
|48
|8
|Брест
|29
|44
|9
|Ланс
|29
|42
|10
|Ренн
|30
|38
|11
|Осер
|29
|38
|12
|Тулуза
|29
|34
|13
|Нант
|29
|30
|14
|Анже
|29
|30
|15
|Реймс
|29
|29
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|30
|27
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|29
|24
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|29
|15