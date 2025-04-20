Брест - Ланс 20 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-04-2025 17:15
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
20 Апреля 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Ланс, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Ланс
Ланс
|40
|вр
|Марко Бизот
|12
|зщ
|Люк Зогбе
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|3
|зщ
|Абдулайе Ндиайе
|22
|зщ
|Массадио Айдара
|45
|пз
|Махди Камара
|20
|пз
|Пьерр Лис-Мелу
|8
|пз
|Юго Маньетти
|26
|пз
|Матиас Перейра Лаж
|14
|пз
|Мама Бальде
|17
|нп
|Абдалла Сима
|30
|вр
|Мэтью Райан
|32
|зщ
|Киллиан Антонио
|20
|зщ
|Маланг Сарр
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|14
|зщ
|Факундо Медина
|18
|пз
|Анди Диуф
|23
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|28
|пз
|Адриен Томассон
|19
|пз
|Годюэн Куалипу
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|22
|нп
|Уэсли Саид
Главные тренеры
|Эрик Руа
|Уильям Стилл
|Эдвард Стилл
История личных встреч
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|09.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|3 : 2
|05.02.2023
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 1
|22.01.2023
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 3
|07.08.2022
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|3 : 2
|05.03.2022
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 1
|21.11.2021
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|4 : 0
|18.04.2021
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|13.04.2025
|Франция — Лига 1
|29-й тур
|3 : 3
|05.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|2 : 1
|30.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|2 : 4
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|0 : 0
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|2 : 0
|11.04.2025
|Франция — Лига 1
|29-й тур
|0 : 2
|06.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
|30.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|1 : 0
|15.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|1 : 0
|08.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|29
|77
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|29
|53
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|29
|52
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лион
|29
|51
| 5
Лига Европы
|Лилль
|29
|50
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Страсбург
|29
|50
|7
|Ницца
|29
|48
|8
|Брест
|29
|44
|9
|Ланс
|29
|42
|10
|Ренн
|30
|38
|11
|Осер
|29
|38
|12
|Тулуза
|29
|34
|13
|Нант
|29
|30
|14
|Анже
|29
|30
|15
|Реймс
|29
|29
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|30
|27
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|29
|24
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|29
|15