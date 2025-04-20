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Брест - Ланс 20 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-04-2025 17:15
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
20 Апреля 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Брест
Ланс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Ланс, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Ланс
Ланс
40 Нидерланды вр Марко Бизот
12 Кот-д'Ивуар зщ Люк Зогбе
5 Франция зщ Брендан Шардонне
3 Сенегал зщ Абдулайе Ндиайе
22 Мали зщ Массадио Айдара
45 Франция пз Махди Камара
20 Франция пз Пьерр Лис-Мелу
8 Франция пз Юго Маньетти
26 Франция пз Матиас Перейра Лаж
14 Гвинея-Бисау пз Мама Бальде
17 Сенегал нп Абдалла Сима
30 Австралия вр Мэтью Райан
32 Франция зщ Киллиан Антонио
20 Франция зщ Маланг Сарр
24 Франция зщ Жонатан Гради
14 Аргентина зщ Факундо Медина
18 Франция пз Анди Диуф
23 Франция пз Нейл Эль-Айнауи
28 Франция пз Адриен Томассон
19 Франция пз Годюэн Куалипу
7 Франция нп Флорьян Сотока
22 Франция нп Уэсли Саид
Главные тренеры
Франция Эрик Руа
Бельгия Уильям Стилл
Бельгия Эдвард Стилл
История личных встреч
25.08.2024 Франция — Лига 1 2-й тур Ланс2 : 0Брест
09.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур Ланс1 : 0Брест
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур Брест3 : 2Ланс
05.02.2023 Франция - Лига 1 22-й тур Брест1 : 1Ланс
22.01.2023 Кубок Франции 1/16 финала Брест1 : 3Ланс
07.08.2022 Франция - Лига 1 1-й тур Ланс3 : 2Брест
05.03.2022 Франция - Лига 1 27-й тур Ланс0 : 1Брест
21.11.2021 Франция - Лига 1 14-й тур Брест4 : 0Ланс
18.04.2021 Франция - Лига 1 33-й тур Брест1 : 1Ланс
23.12.2020 Франция - Лига 1 17-й тур Ланс2 : 1Брест
13.04.2025 Франция — Лига 1 29-й тур 3 : 3Брест
05.04.2025 Франция — Лига 1 28-й тур Брест2 : 1
30.03.2025 Франция — Лига 1 27-й тур 2 : 4Брест
16.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур Брест0 : 0
09.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур Брест2 : 0
11.04.2025 Франция — Лига 1 29-й тур Ланс0 : 2
06.04.2025 Франция — Лига 1 28-й тур Ланс1 : 0
30.03.2025 Франция — Лига 1 27-й тур 1 : 0Ланс
15.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур Ланс1 : 0
08.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур 0 : 1Ланс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2977
2
Лига чемпионов
Монако2953
3
Лига чемпионов
Марсель2952
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лион2951
5
Лига Европы
Лилль2950
6
Квалификация Лиги конференций
Страсбург2950
7 Ницца2948
8 Брест2944
9 Ланс2942
10 Ренн3038
11 Осер2938
12 Тулуза2934
13 Нант2930
14 Анже2930
15 Реймс2929
16
Стыковая зона
Гавр3027
17
Зона вылета
Сент-Этьен2924
18
Зона вылета
Монпелье2915

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