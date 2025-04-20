00:10 ()
Онлайн трансляции
Суббота 19 апреля
Воскресенье 20 апреля
Свернуть список

Болонья - Интер 20 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-04-2025 18:00
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
20 Апреля 2025 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 33-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Болонья
Интер М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Интер, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Интер М
Милан
34 Италия вр Федерико Равалья
31 Нидерланды зщ Сэм Бёкема
26 Колумбия зщ Джон Лукуми
22 Греция зщ Хараламбос Ликояннис
11 Швейцария пз Дан Ндой
2 Швеция пз Эмиль Хольм
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
18 Италия пз Томмазо Побега
21 Дания пз Йенс Одгор
30 Аргентина нп Бенхамин Домингес
9 Аргентина нп Сантьяго Кастро
1 Швейцария вр Ян Зоммер
31 Германия зщ Янн Биссекк
6 Нидерланды зщ Стефан де Врей
95 Италия зщ Алессандро Бастони
32 Италия зщ Федерико Димарко
59 Польша пз Никола Залевски
22 Армения пз Генрих Мхитарян
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
23 Италия пз Николо Барелла
8 Австрия нп Марко Арнаутович
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
15.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Интер М2 : 2Болонья
09.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур Болонья0 : 1Интер М
20.12.2023 Кубок Италии 1/8 финала Интер М1 : 2 ДВБолонья
07.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Интер М2 : 2Болонья
26.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 24-й тур Болонья1 : 0Интер М
09.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 14-й тур Интер М6 : 1Болонья
27.04.2022 Италия - Серия А 20-й тур Болонья2 : 1Интер М
18.09.2021 Италия - Серия А 4-й тур Интер М6 : 1Болонья
03.04.2021 Италия - Серия А 29-й тур Болонья0 : 1Интер М
05.12.2020 Италия - Серия А 10-й тур Интер М3 : 1Болонья
13.04.2025 Италия — Серия А 32-й тур 2 : 0Болонья
07.04.2025 Италия — Серия А 31-й тур Болонья1 : 1
01.04.2025 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч 0 : 3Болонья
29.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур 0 : 1Болонья
16.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур Болонья5 : 0
16.04.2025 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Интер М2 : 2
12.04.2025 Италия — Серия А 32-й тур Интер М3 : 1
08.04.2025 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч 1 : 2Интер М
05.04.2025 Италия — Серия А 31-й тур 2 : 2Интер М
02.04.2025 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч 1 : 1Интер М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3271
2
Лига чемпионов
Наполи3371
3
Лига чемпионов
Аталанта3261
4
Лига чемпионов
Ювентус3259
5
Лига Европы
Болонья3257
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио3256
7 Рома3254
8 Фиорентина3253
9 Милан3251
10 Торино3240
11 Удинезе3240
12 Комо3339
13 Дженоа3239
14 Верона3232
15 Кальяри3230
16 Парма3228
17 Лечче3326
18
Зона вылета
Венеция3224
19
Зона вылета
Эмполи3224
20
Зона вылета
Монца3315

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close