Болонья - Интер 20 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-04-2025 18:00
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
20 Апреля 2025 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 33-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Интер, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Интер М
Милан
|34
|вр
|Федерико Равалья
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|22
|зщ
|Хараламбос Ликояннис
|11
|пз
|Дан Ндой
|2
|пз
|Эмиль Хольм
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|18
|пз
|Томмазо Побега
|21
|пз
|Йенс Одгор
|30
|нп
|Бенхамин Домингес
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
|1
|вр
|Ян Зоммер
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|59
|пз
|Никола Залевски
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|23
|пз
|Николо Барелла
|8
|нп
|Марко Арнаутович
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|15.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|2 : 2
|09.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|20.12.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|07.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|26.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 24-й тур
|1 : 0
|09.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 14-й тур
|6 : 1
|27.04.2022
|Италия - Серия А
|20-й тур
|2 : 1
|18.09.2021
|Италия - Серия А
|4-й тур
|6 : 1
|03.04.2021
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 1
|05.12.2020
|Италия - Серия А
|10-й тур
|3 : 1
|13.04.2025
|Италия — Серия А
|32-й тур
|2 : 0
|07.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|1 : 1
|01.04.2025
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 3
|29.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|5 : 0
|16.04.2025
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 2
|12.04.2025
|Италия — Серия А
|32-й тур
|3 : 1
|08.04.2025
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 2
|05.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|2 : 2
|02.04.2025
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|32
|71
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|33
|71
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|32
|61
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|32
|59
| 5
Лига Европы
|Болонья
|32
|57
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|32
|56
|7
|Рома
|32
|54
|8
|Фиорентина
|32
|53
|9
|Милан
|32
|51
|10
|Торино
|32
|40
|11
|Удинезе
|32
|40
|12
|Комо
|33
|39
|13
|Дженоа
|32
|39
|14
|Верона
|32
|32
|15
|Кальяри
|32
|30
|16
|Парма
|32
|28
|17
|Лечче
|33
|26
| 18
Зона вылета
|Венеция
|32
|24
| 19
Зона вылета
|Эмполи
|32
|24
| 20
Зона вылета
|Монца
|33
|15