Аугсбург - Айнтрахт 20 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-04-2025 15:30
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
20 Апреля 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 30-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Айнтрахт, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|1
|вр
|Финн Дамен
|5
|зщ
|Крислен Матсима
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|16
|зщ
|Седрик Цезигер
|11
|зщ
|Мариус Вольф
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|17
|пз
|Кристиян Якич
|19
|пз
|Фрэнк Оньека
|8
|пз
|Эльвис Реджбечай
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
|9
|нп
|Самуэль Эссенд
|40
|вр
|Кауа Сантос
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|35
|зщ
|Тута
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Артур Теате
|15
|пз
|Эллиес Скири
|6
|пз
|Оскар Хойлунн
|20
|пз
|Джан Узун
|36
|нп
|Ансгар Кнауфф
|19
|нп
|Жан-Маттео Баойя
|11
|нп
|Уго Экитике
Главные тренеры
|Йесс Торуп
|Дино Топпмёллер
История личных встреч
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 2
|19.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|3 : 1
|03.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|05.11.2022
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 2
|16.01.2022
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|1 : 1
|21.08.2021
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|20.04.2021
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 0
|19.12.2020
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|0 : 2
|07.02.2020
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|5 : 0
|12.04.2025
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|1 : 2
|04.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|1 : 3
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|1 : 0
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
|17.04.2025
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 1
|13.04.2025
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|10.04.2025
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 1
|05.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|2 : 0
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|30
|72
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|29
|63
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|29
|51
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|30
|49
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|30
|48
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|30
|47
|7
|Вердер
|30
|45
|8
|Боруссия М
|29
|44
|9
|Боруссия Д
|29
|42
|10
|Аугсбург
|29
|42
|11
|Штутгарт
|30
|41
|12
|Вольфсбург
|30
|39
|13
|Унион
|30
|35
|14
|Хоффенхайм
|30
|30
|15
|Санкт-Паули
|29
|29
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|30
|22
| 17
Зона вылета
|Бохум
|30
|20
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|30
|19