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Аугсбург - Айнтрахт 20 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-04-2025 15:30
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
20 Апреля 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 30-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Аугсбург
Айнтрахт Ф

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Айнтрахт, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1 Германия вр Финн Дамен
5 Франция зщ Крислен Матсима
6 Нидерланды зщ Джеффри Гауэлеув
16 Швейцария зщ Седрик Цезигер
11 Германия зщ Мариус Вольф
13 Греция зщ Димитрис Яннулис
17 Хорватия пз Кристиян Якич
19 Нигерия пз Фрэнк Оньека
8 Косово пз Эльвис Реджбечай
20 Франция пз Алексис Клод-Морис
9 Франция нп Самуэль Эссенд
40 Бразилия вр Кауа Сантос
13 Дания зщ Расмус Кристенсен
35 Бразилия зщ Тута
4 Германия зщ Робин Кох
3 Бельгия зщ Артур Теате
15 Тунис пз Эллиес Скири
6 Дания пз Оскар Хойлунн
20 Турция пз Джан Узун
36 Германия нп Ансгар Кнауфф
19 Франция нп Жан-Маттео Баойя
11 Франция нп Уго Экитике
Главные тренеры
Дания Йесс Торуп
Германия Дино Топпмёллер
История личных встреч
07.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур Айнтрахт Ф2 : 2Аугсбург
19.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур Айнтрахт Ф3 : 1Аугсбург
03.12.2023 Германия - Бундеслига 13-й тур Аугсбург2 : 1Айнтрахт Ф
29.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур Айнтрахт Ф1 : 1Аугсбург
05.11.2022 Германия - Бундеслига 13-й тур Аугсбург1 : 2Айнтрахт Ф
16.01.2022 Германия - Бундеслига 19-й тур Аугсбург1 : 1Айнтрахт Ф
21.08.2021 Германия - Бундеслига 2-й тур Айнтрахт Ф0 : 0Аугсбург
20.04.2021 Германия - Бундеслига 30-й тур Айнтрахт Ф2 : 0Аугсбург
19.12.2020 Германия - Бундеслига 13-й тур Аугсбург0 : 2Айнтрахт Ф
07.02.2020 Германия - Бундеслига 21-й тур Айнтрахт Ф5 : 0Аугсбург
12.04.2025 Германия — Бундеслига 29-й тур 1 : 2Аугсбург
04.04.2025 Германия — Бундеслига 28-й тур Аугсбург1 : 3
29.03.2025 Германия — Бундеслига 27-й тур 1 : 1Аугсбург
15.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур Аугсбург1 : 0
08.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур 0 : 1Аугсбург
17.04.2025 Лига Европы 1/4 финала. 2-й матч Айнтрахт Ф0 : 1
13.04.2025 Германия — Бундеслига 29-й тур Айнтрахт Ф3 : 0
10.04.2025 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч 1 : 1Айнтрахт Ф
05.04.2025 Германия — Бундеслига 28-й тур 2 : 0Айнтрахт Ф
29.03.2025 Германия — Бундеслига 27-й тур Айнтрахт Ф1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария3072
2
Лига чемпионов
Байер2963
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2951
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг3049
5
Лига Европы
Фрайбург3048
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц3047
7 Вердер3045
8 Боруссия М2944
9 Боруссия Д2942
10 Аугсбург2942
11 Штутгарт3041
12 Вольфсбург3039
13 Унион3035
14 Хоффенхайм3030
15 Санкт-Паули2929
16
Стыковая зона
Хайденхайм3022
17
Зона вылета
Бохум3020
18
Зона вылета
Хольштайн3019

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