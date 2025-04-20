Боруссия Д - Боруссия М 20 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-04-2025 17:30
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
20 Апреля 2025 года в 18:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 30-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Боруссия М, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
|1
|вр
|Грегор Кобель
|25
|зщ
|Никлас Зюле
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|13
|пз
|Паскаль Грос
|24
|пз
|Даниэль Свенссон
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|9
|нп
|Серу Гирасси
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|42
|вр
|Тьяго Перейра
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|3
|зщ
|Коу Итакура
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|26
|зщ
|Лукас Ульрих
|10
|пз
|Флориан Нойхаус
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|9
|пз
|Франк Онора
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|14
|пз
|Алассан Плеа
|11
|нп
|Тим Кляйндинст
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Херардо Сеоане
История личных встреч
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 2
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|4 : 2
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|5 : 2
|11.11.2022
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|4 : 2
|20.02.2022
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|6 : 0
|25.09.2021
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
|02.03.2021
|Кубок Германии
|1/4 финала
|0 : 1
|22.01.2021
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|4 : 2
|19.09.2020
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|3 : 0
|15.04.2025
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|3 : 1
|12.04.2025
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|2 : 2
|09.04.2025
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|4 : 0
|05.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|1 : 4
|30.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|3 : 1
|12.04.2025
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|1 : 2
|06.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|1 : 0
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|2 : 4
|07.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|30
|72
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|29
|63
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|29
|51
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|30
|49
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|30
|48
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|30
|47
|7
|Вердер
|30
|45
|8
|Боруссия М
|29
|44
|9
|Боруссия Д
|29
|42
|10
|Аугсбург
|29
|42
|11
|Штутгарт
|30
|41
|12
|Вольфсбург
|30
|39
|13
|Унион
|30
|35
|14
|Хоффенхайм
|30
|30
|15
|Санкт-Паули
|29
|29
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|30
|22
| 17
Зона вылета
|Бохум
|30
|20
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|30
|19