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Боруссия Д - Боруссия М 20 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-04-2025 17:30
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
20 Апреля 2025 года в 18:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 30-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Боруссия Д
Боруссия М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Боруссия М, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1 Швейцария вр Грегор Кобель
25 Германия зщ Никлас Зюле
3 Германия зщ Вальдемар Антон
5 Алжир зщ Рами Бенсебаини
26 Норвегия зщ Юлиан Рюэрсон
13 Германия пз Паскаль Грос
24 Швеция пз Даниэль Свенссон
8 Германия пз Феликс Нмеча
10 Германия пз Юлиан Брандт
9 Гвинея нп Серу Гирасси
14 Германия нп Максимилиан Байер
42 Люксембург вр Тьяго Перейра
29 США зщ Джозеф Скалли
3 Япония зщ Коу Итакура
30 Швейцария зщ Нико Эльведи
26 Германия зщ Лукас Ульрих
10 Германия пз Флориан Нойхаус
8 Германия пз Юлиан Вайгль
9 Франция пз Франк Онора
7 Австрия пз Кевин Штёгер
14 Франция пз Алассан Плеа
11 Германия нп Тим Кляйндинст
Главные тренеры
Хорватия Нико Ковач
Швейцария Херардо Сеоане
История личных встреч
07.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур Боруссия М1 : 1Боруссия Д
13.04.2024 Германия - Бундеслига 29-й тур Боруссия М1 : 2Боруссия Д
25.11.2023 Германия - Бундеслига 12-й тур Боруссия Д4 : 2Боруссия М
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Боруссия Д5 : 2Боруссия М
11.11.2022 Германия - Бундеслига 15-й тур Боруссия М4 : 2Боруссия Д
20.02.2022 Германия - Бундеслига 23-й тур Боруссия Д6 : 0Боруссия М
25.09.2021 Германия - Бундеслига 6-й тур Боруссия М1 : 0Боруссия Д
02.03.2021 Кубок Германии 1/4 финала Боруссия М0 : 1Боруссия Д
22.01.2021 Германия - Бундеслига 18-й тур Боруссия М4 : 2Боруссия Д
19.09.2020 Германия - Бундеслига 1-й тур Боруссия Д3 : 0Боруссия М
15.04.2025 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Боруссия Д3 : 1
12.04.2025 Германия — Бундеслига 29-й тур 2 : 2Боруссия Д
09.04.2025 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч 4 : 0Боруссия Д
05.04.2025 Германия — Бундеслига 28-й тур 1 : 4Боруссия Д
30.03.2025 Германия — Бундеслига 27-й тур Боруссия Д3 : 1
12.04.2025 Германия — Бундеслига 29-й тур Боруссия М1 : 2
06.04.2025 Германия — Бундеслига 28-й тур 1 : 1Боруссия М
29.03.2025 Германия — Бундеслига 27-й тур Боруссия М1 : 0
15.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур 2 : 4Боруссия М
07.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур Боруссия М1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария3072
2
Лига чемпионов
Байер2963
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2951
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг3049
5
Лига Европы
Фрайбург3048
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц3047
7 Вердер3045
8 Боруссия М2944
9 Боруссия Д2942
10 Аугсбург2942
11 Штутгарт3041
12 Вольфсбург3039
13 Унион3035
14 Хоффенхайм3030
15 Санкт-Паули2929
16
Стыковая зона
Хайденхайм3022
17
Зона вылета
Бохум3020
18
Зона вылета
Хольштайн3019

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