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Санкт-Паули - Байер 20 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-04-2025 19:30
Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
20 Апреля 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 30-й тур
Главный судья: Сёрен Шторкс (Фелен, Германия);
Санкт-Паули
Байер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Байер, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Байер
Леверкузен
22 Босния и Герцеговина вр Никола Василь
4 Австрия зщ Давид Немет
5 Германия зщ Хауке Валь
44 Бельгия зщ Сибе ван дер Хейден
2 Греция зщ Манолис Салиакас
8 Швеция зщ Эрик Смит
24 Австралия пз Коннор Меткалф
23 Германия пз Филипп Трой
10 Люксембург нп Данел Синани
17 Англия нп Оладапо Афолаян
29 Гвинея нп Морган Гилавоги
1 Финляндия вр Лукаш Градецки
20 Испания зщ Алехандро Гримальдо
12 Буркина-Фасо зщ Эдмон Тапсоба
4 Германия зщ Жонатан Та
3 Эквадор зщ Пьеро Инкапье
30 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
34 Швейцария пз Гранит Джака
24 Испания пз Алеш Гарсия
10 Германия пз Флориан Вирц
21 Марокко нп Амин Адли
14 Чехия нп Патрик Шик
Главные тренеры
Германия Александер Блессин
Испания Хаби Алонсо
История личных встреч
07.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур Байер2 : 1Санкт-Паули
10.04.2011 Германия - Бундеслига 29-й тур Байер2 : 1Санкт-Паули
13.11.2010 Германия - Бундеслига 12-й тур Санкт-Паули0 : 1Байер
12.04.2025 Германия — Бундеслига 29-й тур 1 : 2Санкт-Паули
06.04.2025 Германия — Бундеслига 28-й тур Санкт-Паули1 : 1
29.03.2025 Германия — Бундеслига 27-й тур 3 : 2Санкт-Паули
14.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур Санкт-Паули1 : 0
08.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур 1 : 1Санкт-Паули
12.04.2025 Германия — Бундеслига 29-й тур Байер0 : 0
05.04.2025 Германия — Бундеслига 28-й тур 0 : 1Байер
01.04.2025 Кубок Германии 1/2 финала 2 : 1Байер
28.03.2025 Германия — Бундеслига 27-й тур Байер3 : 1
16.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур 3 : 4Байер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария3072
2
Лига чемпионов
Байер2963
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2951
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг3049
5
Лига Европы
Фрайбург3048
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц3047
7 Вердер3045
8 Боруссия М2944
9 Боруссия Д2942
10 Аугсбург2942
11 Штутгарт3041
12 Вольфсбург3039
13 Унион3035
14 Хоффенхайм3030
15 Санкт-Паули2929
16
Стыковая зона
Хайденхайм3022
17
Зона вылета
Бохум3020
18
Зона вылета
Хольштайн3019

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