Санкт-Паули - Байер 20 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-04-2025 19:30
Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
20 Апреля 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 30-й тур
Главный судья: Сёрен Шторкс (Фелен, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Байер, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Байер
Леверкузен
|22
|вр
|Никола Василь
|4
|зщ
|Давид Немет
|5
|зщ
|Хауке Валь
|44
|зщ
|Сибе ван дер Хейден
|2
|зщ
|Манолис Салиакас
|8
|зщ
|Эрик Смит
|24
|пз
|Коннор Меткалф
|23
|пз
|Филипп Трой
|10
|нп
|Данел Синани
|17
|нп
|Оладапо Афолаян
|29
|нп
|Морган Гилавоги
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|34
|пз
|Гранит Джака
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|10
|пз
|Флориан Вирц
|21
|нп
|Амин Адли
|14
|нп
|Патрик Шик
Главные тренеры
|Александер Блессин
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|10.04.2011
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 1
|13.11.2010
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 1
|12.04.2025
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|1 : 2
|06.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|3 : 2
|14.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|1 : 0
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|12.04.2025
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|0 : 0
|05.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|0 : 1
|01.04.2025
|Кубок Германии
|1/2 финала
|2 : 1
|28.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|3 : 1
|16.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|3 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|30
|72
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|29
|63
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|29
|51
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|30
|49
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|30
|48
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|30
|47
|7
|Вердер
|30
|45
|8
|Боруссия М
|29
|44
|9
|Боруссия Д
|29
|42
|10
|Аугсбург
|29
|42
|11
|Штутгарт
|30
|41
|12
|Вольфсбург
|30
|39
|13
|Унион
|30
|35
|14
|Хоффенхайм
|30
|30
|15
|Санкт-Паули
|29
|29
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|30
|22
| 17
Зона вылета
|Бохум
|30
|20
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|30
|19