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Шинник - Арсенал 20 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-04-2025 16:00
20 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 29-й тур
Шинник
Арсенал Т

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Арсенал, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шинник
Ярославль
Арсенал Т
Тула
Главные тренеры
Россия Александр Михайлович Побегалов
Россия Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
26.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур Арсенал Т1 : 1Шинник
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур Шинник1 : 0Арсенал Т
17.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур Арсенал Т2 : 0Шинник
21.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур Арсенал Т0 : 1Шинник
28.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур Шинник2 : 1Арсенал Т
12.03.2016 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Арсенал Т4 : 1Шинник
17.08.2015 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур Шинник0 : 4Арсенал Т
20.02.2014 Кубок ФНЛ За 3-е место Арсенал Т1 : 3Шинник
17.11.2013 ФНЛ - Первый дивизион 24-й тур Шинник5 : 0Арсенал Т
02.08.2013 ФНЛ - Первый дивизион 6-й тур Арсенал Т4 : 0Шинник
12.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 28-й тур 2 : 1Шинник
05.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 27-й тур 1 : 2Шинник
29.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 26-й тур Шинник1 : 1
23.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур 1 : 2Шинник
15.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур Шинник1 : 0
13.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 28-й тур 1 : 0Арсенал Т
06.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 27-й тур Арсенал Т1 : 0
30.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 26-й тур Арсенал Т0 : 1
24.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур 0 : 0Арсенал Т
17.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур Арсенал Т0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2862
2
Повышение
Черноморец2951
3
Стыковая зона
Торпедо М2851
4
Стыковая зона
Урал2849
5 Сочи2847
6 СКА-Хабаровск2944
7 Енисей2939
8 Родина2838
9 Ротор2837
10 Арсенал Т2836
11 Чайка2934
12 Нефтехимик2934
13 КАМАЗ2933
14 Шинник2832
15 Уфа2826
16
Зона вылета
Алания2823
17
Зона вылета
Тюмень2823
18
Зона вылета
Сокол2822

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