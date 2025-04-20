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Утрехт - Аякс 20 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-04-2025 12:15
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
20 Апреля 2025 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 31-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Утрехт
Аякс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Аякс, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Утрехт
Утрехт
Аякс
Амстердам
1 Греция вр Вассилис Баркас
2 Бельгия зщ Сибе Хореманс
3 Нидерланды зщ Mike van der Hoorn
24 Нидерланды зщ Ник Виргевер
16 Марокко зщ Суфьян Эль-Каруани
6 Дания пз Оскар Фрауло
27 Бельгия пз Алонзо Энгванда
22 Испания пз Мигель Родригес
21 США пз Пакстен Ааронсон
20 Франция нп Йоанн Катлин
91 Кот-д'Ивуар нп Себастьен Аллер
16 Бразилия вр Лима Матеус
3 Дания зщ Антон Гоэи
37 Хорватия зщ Йосип Шутало
13 Турция зщ Ахметджан Каплан
4 Нидерланды зщ Йоррел Хато
18 Нидерланды пз Дави Классен
6 Англия пз Джордан Хендерсон
8 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
20 Буркина-Фасо нп Бертран Траоре
9 Нидерланды нп Брайан Бробби
11 Бельгия нп Мика Годтс
Главные тренеры
Нидерланды Рон Янс
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
04.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур Аякс2 : 2Утрехт
03.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Аякс2 : 0Утрехт
22.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Утрехт4 : 3Аякс
21.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Аякс3 : 1Утрехт
28.08.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Утрехт0 : 2Аякс
16.01.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Утрехт0 : 3Аякс
03.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Аякс0 : 1Утрехт
22.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Аякс1 : 1Утрехт
16.12.2020 Кубок Нидерландов 2-й раунд Аякс5 : 4Утрехт
08.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Утрехт0 : 3Аякс
13.04.2025 Нидерланды — Эредивизия 29-й тур Утрехт3 : 1
06.04.2025 Нидерланды — Эредивизия 28-й тур 2 : 2Утрехт
30.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 27-й тур Утрехт2 : 0
15.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур Утрехт0 : 1
09.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур 2 : 3Утрехт
13.04.2025 Нидерланды — Эредивизия 29-й тур 1 : 2Аякс
06.04.2025 Нидерланды — Эредивизия 28-й тур Аякс3 : 1
30.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 27-й тур 0 : 2Аякс
16.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур Аякс2 : 2
13.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч 4 : 1Аякс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2973
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2964
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фейеноорд2959
4
Квалификация Лиги Европы
Утрехт2956
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2948
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2946
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2946
8
Плей-офф Лиги конференций
Хераклес2935
9 Спарта2934
10 Херенвен2934
11 НЕК Неймеген2933
12 Фортуна2933
13 Гронинген2932
14 ПЕК Зволле2931
15 НАК Бреда2931
16
Стыковая зона
Виллем II2924
17
Зона вылета
Валвейк2919
18
Зона вылета
Алмере Сити2919

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