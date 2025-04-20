Утрехт - Аякс 20 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-04-2025 12:15
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
20 Апреля 2025 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 31-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Аякс, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Утрехт
Утрехт
Аякс
Амстердам
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|3
|зщ
|Mike van der Hoorn
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|6
|пз
|Оскар Фрауло
|27
|пз
|Алонзо Энгванда
|22
|пз
|Мигель Родригес
|21
|пз
|Пакстен Ааронсон
|20
|нп
|Йоанн Катлин
|91
|нп
|Себастьен Аллер
|16
|вр
|Лима Матеус
|3
|зщ
|Антон Гоэи
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|13
|зщ
|Ахметджан Каплан
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|18
|пз
|Дави Классен
|6
|пз
|Джордан Хендерсон
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|20
|нп
|Бертран Траоре
|9
|нп
|Брайан Бробби
|11
|нп
|Мика Годтс
Главные тренеры
|Рон Янс
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|04.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|2 : 2
|03.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 0
|22.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|4 : 3
|21.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 1
|28.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 2
|16.01.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|0 : 3
|03.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|0 : 1
|22.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 1
|16.12.2020
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|5 : 4
|08.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|0 : 3
|13.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|29-й тур
|3 : 1
|06.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|28-й тур
|2 : 2
|30.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|27-й тур
|2 : 0
|15.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|0 : 1
|09.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 3
|13.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|29-й тур
|1 : 2
|06.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|28-й тур
|3 : 1
|30.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|27-й тур
|0 : 2
|16.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|2 : 2
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|29
|73
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|29
|64
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|29
|59
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Утрехт
|29
|56
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|29
|48
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|29
|46
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|29
|46
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Хераклес
|29
|35
|9
|Спарта
|29
|34
|10
|Херенвен
|29
|34
|11
|НЕК Неймеген
|29
|33
|12
|Фортуна
|29
|33
|13
|Гронинген
|29
|32
|14
|ПЕК Зволле
|29
|31
|15
|НАК Бреда
|29
|31
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|29
|24
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|29
|19
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|29
|19