Тоттенхэм Хотспур - Ноттингем Форест 21 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 21-04-2025 21:00
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
21 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Ноттингем Форест, которое состоится 21 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Ноттингем Форест
Ноттингем
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|33
|зщ
|Бен Дэвис
|24
|зщ
|Джед Спенс
|11
|пз
|Матис Тель
|14
|пз
|Арчи Грей
|8
|пз
|Ив Биссума
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|19
|нп
|Доминик Соланке
|21
|нп
|Деян Кулушевски
|28
|нп
|Вильсон Одобер
|26
|вр
|Матц Селс
|7
|зщ
|Неко Уильямс
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|19
|зщ
|Алекс Морено
|16
|пз
|Николас Домингес
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|21
|нп
|Энтони Эланга
|14
|нп
|Каллум Хадсон-Одои
|11
|нп
|Крис Вуд
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|07.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 1
|15.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|11.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 1
|09.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|2 : 0
|28.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|24.09.2014
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 1
|17.04.2025
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 1
|13.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|4 : 2
|10.04.2025
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 1
|06.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 1
|03.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|12.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 1
|05.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 1
|01.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|29.03.2025
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 0 3 : 4
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|32
|76
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|32
|63
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|59
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|33
|58
| 5
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|32
|57
| 6
Лига Европы
|Астон Вилла
|33
|57
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Челси
|32
|54
|8
|Борнмут
|33
|49
|9
|Фулхэм
|32
|48
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|33
|48
|11
|Брентфорд
|33
|46
|12
|Кристал Пэлас
|33
|44
|13
|Эвертон
|33
|38
|14
|Манчестер Юнайтед
|32
|38
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|37
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|36
|17
|Вулверхэмптон
|32
|35
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|32
|21
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|32
|18
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|33
|11