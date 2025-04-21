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Тоттенхэм Хотспур - Ноттингем Форест 21 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-04-2025 21:00
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
21 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Ноттингем Форест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Ноттингем Форест, которое состоится 21 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Ноттингем Форест
Ноттингем
1 Италия вр Гульельмо Викарио
4 Австрия зщ Кевин Дансо
33 Уэльс зщ Бен Дэвис
24 Англия зщ Джед Спенс
11 Франция пз Матис Тель
14 Англия пз Арчи Грей
8 Мали пз Ив Биссума
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
19 Англия нп Доминик Соланке
21 Швеция нп Деян Кулушевски
28 Франция нп Вильсон Одобер
26 Бельгия вр Матц Селс
7 Уэльс зщ Неко Уильямс
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
19 Испания зщ Алекс Морено
16 Аргентина пз Николас Домингес
8 Шотландия пз Эллиот Андерсон
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
21 Швеция нп Энтони Эланга
14 Англия нп Каллум Хадсон-Одои
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Ноттингем Форест1 : 0Тоттенхэм Хотспур
07.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Ноттингем Форест
15.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Ноттингем Форест0 : 2Тоттенхэм Хотспур
11.03.2023 Англия - Премьер-лига 27-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Ноттингем Форест
09.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Ноттингем Форест2 : 0Тоттенхэм Хотспур
28.08.2022 Англия - Премьер-лига 4-й тур Ноттингем Форест0 : 2Тоттенхэм Хотспур
24.09.2014 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Тоттенхэм Хотспур3 : 1Ноттингем Форест
17.04.2025 Лига Европы 1/4 финала. 2-й матч 0 : 1Тоттенхэм Хотспур
13.04.2025 Англия — Премьер-лига 32-й тур 4 : 2Тоттенхэм Хотспур
10.04.2025 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч Тоттенхэм Хотспур1 : 1
06.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1
03.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур 1 : 0Тоттенхэм Хотспур
12.04.2025 Англия — Премьер-лига 32-й тур Ноттингем Форест0 : 1
05.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур 2 : 1Ноттингем Форест
01.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур Ноттингем Форест1 : 0
29.03.2025 Кубок Англии 1/4 финала 0 : 0 3 : 4Ноттингем Форест
15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур 2 : 4Ноттингем Форест
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль3276
2
Лига чемпионов
Арсенал3263
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед3359
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити3358
5
Лига чемпионов
Ноттингем Форест3257
6
Лига Европы
Астон Вилла3357
7
Квалификация Лиги конференций
Челси3254
8 Борнмут3349
9 Фулхэм3248
10 Брайтон энд Хоув Альбион3348
11 Брентфорд3346
12 Кристал Пэлас3344
13 Эвертон3338
14 Манчестер Юнайтед3238
15 Тоттенхэм Хотспур3237
16 Вест Хэм Юнайтед3336
17 Вулверхэмптон3235
18
Зона вылета
Ипсвич Таун3221
19
Зона вылета
Лестер Сити3218
20
Зона вылета
Саутгемптон3311

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