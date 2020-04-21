Торино - Удинезе 21 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 21-04-2025 12:30
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
21 Апреля 2025 года в 13:30 (+03:00). Италия — Серия А, 33-й тур
Главный судья: Джузеппе Коллу (Италия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Удинезе, которое состоится 21 Апреля 2025 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Удинезе
Удине
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|13
|зщ
|Гильермо Марипан
|5
|зщ
|Адам Масина
|4
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|34
|зщ
|Кристиано Бираги
|66
|пз
|Гвидас Гинейтис
|22
|пз
|Чезаре Казадей
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|11
|нп
|Элиф Элмас
|7
|нп
|Янн Карамо
|18
|нп
|Че Адамс
|40
|вр
|Мадука Окойе
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|29
|зщ
|Яка Бийол
|28
|зщ
|Умар Соле
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|11
|зщ
|Хассан Камара
|8
|пз
|Санди Ловрич
|25
|пз
|Йеспер Карлстрём
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|14
|пз
|Артюр Атта
|21
|нп
|Икер Браво
Главные тренеры
|Паоло Ваноли
|Коста Руньяич
История личных встреч
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 2
|16.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 2
|23.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 1
|05.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 21-й тур
|1 : 0
|23.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 11-й тур
|1 : 2
|06.02.2022
|Италия - Серия А
|24-й тур
|2 : 0
|22.11.2021
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|10.04.2021
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|12.12.2020
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 3
|23.06.2020
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 0
|13.04.2025
|Италия — Серия А
|32-й тур
|1 : 0
|06.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|1 : 1
|31.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|15.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 2
|11.04.2025
|Италия — Серия А
|32-й тур
|0 : 4
|04.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|30.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|2 : 1
|15.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|0 : 1
|10.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|32
|71
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|33
|71
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|32
|61
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|32
|59
| 5
Лига Европы
|Болонья
|32
|57
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|33
|57
|7
|Лацио
|32
|56
|8
|Фиорентина
|32
|53
|9
|Милан
|32
|51
|10
|Торино
|32
|40
|11
|Удинезе
|32
|40
|12
|Комо
|33
|39
|13
|Дженоа
|32
|39
|14
|Верона
|33
|32
|15
|Кальяри
|32
|30
|16
|Парма
|32
|28
|17
|Лечче
|33
|26
| 18
Зона вылета
|Венеция
|32
|24
| 19
Зона вылета
|Эмполи
|32
|24
| 20
Зона вылета
|Монца
|33
|15