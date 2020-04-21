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Торино - Удинезе 21 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-04-2025 12:30
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
21 Апреля 2025 года в 13:30 (+03:00). Италия — Серия А, 33-й тур
Главный судья: Джузеппе Коллу (Италия);
Торино
Удинезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Удинезе, которое состоится 21 Апреля 2025 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Удинезе
Удине
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
13 Чили зщ Гильермо Марипан
5 Марокко зщ Адам Масина
4 Польша зщ Себастьян Валюкевич
34 Италия зщ Кристиано Бираги
66 Литва пз Гвидас Гинейтис
22 Италия пз Чезаре Казадей
28 Италия пз Самуэле Риччи
11 Северная Македония нп Элиф Элмас
7 Франция нп Янн Карамо
18 Шотландия нп Че Адамс
40 Нигерия вр Мадука Окойе
31 Дания зщ Томас Кристенсен
29 Словения зщ Яка Бийол
28 Франция зщ Умар Соле
19 Нидерланды зщ Кингсли Эхизибуэ
11 Кот-д'Ивуар зщ Хассан Камара
8 Словения пз Санди Ловрич
25 Швеция пз Йеспер Карлстрём
32 Нидерланды пз Юрген Эккеленкамп
14 Франция пз Артюр Атта
21 Испания нп Икер Браво
Главные тренеры
Италия Паоло Ваноли
Германия Коста Руньяич
История личных встреч
29.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур Удинезе2 : 2Торино
16.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур Удинезе0 : 2Торино
23.12.2023 Италия - Серия А 17-й тур Торино1 : 1Удинезе
05.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 21-й тур Торино1 : 0Удинезе
23.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 11-й тур Удинезе1 : 2Торино
06.02.2022 Италия - Серия А 24-й тур Удинезе2 : 0Торино
22.11.2021 Италия - Серия А 13-й тур Торино2 : 1Удинезе
10.04.2021 Италия - Серия А 30-й тур Удинезе0 : 1Торино
12.12.2020 Италия - Серия А 11-й тур Торино2 : 3Удинезе
23.06.2020 Италия - Серия А 27-й тур Торино1 : 0Удинезе
13.04.2025 Италия — Серия А 32-й тур 1 : 0Торино
06.04.2025 Италия — Серия А 31-й тур Торино1 : 1
31.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур 1 : 1Торино
15.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур Торино1 : 0
08.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур 2 : 2Торино
11.04.2025 Италия — Серия А 32-й тур Удинезе0 : 4
04.04.2025 Италия — Серия А 31-й тур 1 : 0Удинезе
30.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур 2 : 1Удинезе
15.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур Удинезе0 : 1
10.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур 1 : 1Удинезе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3271
2
Лига чемпионов
Наполи3371
3
Лига чемпионов
Аталанта3261
4
Лига чемпионов
Ювентус3259
5
Лига Европы
Болонья3257
6
Квалификация Лиги конференций
Рома3357
7 Лацио3256
8 Фиорентина3253
9 Милан3251
10 Торино3240
11 Удинезе3240
12 Комо3339
13 Дженоа3239
14 Верона3332
15 Кальяри3230
16 Парма3228
17 Лечче3326
18
Зона вылета
Венеция3224
19
Зона вылета
Эмполи3224
20
Зона вылета
Монца3315

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