Парма - Ювентус 21 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 21-04-2025 20:45
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
21 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 33-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Ювентус, которое состоится 21 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парма
Парма
Ювентус
Турин
|31
|вр
|Дзион Судзуки
|46
|зщ
|Джованни Леони
|21
|зщ
|Алессандро Вольякко
|5
|зщ
|Лаутаро Валенти
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|16
|пз
|Мандела Кейта
|19
|пз
|Симон Зом
|98
|пз
|Деннис Ман
|13
|нп
|Анж-Йоан Бонни
|29
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|16
|пз
|Уэстон Маккенни
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|11
|нп
|Николас Гонсалес
|20
|нп
|Рандаль Коло Муани
|9
|нп
|Душан Влахович
Главные тренеры
|Кристиан Киву
|Игор Тудор
История личных встреч
|30.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|2 : 2
|21.04.2021
|Италия - Серия А
|32-й тур
|3 : 1
|19.12.2020
|Италия - Серия А
|13-й тур
|0 : 4
|19.01.2020
|Италия - Серия А
|20-й тур
|2 : 1
|24.08.2019
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 1
|02.02.2019
|Италия - Серия А
|22-й тур
|3 : 3
|01.09.2018
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|11.04.2015
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|28.01.2015
|Кубок Италии
|1/4 финала
|0 : 1
|09.11.2014
|Италия - Серия А
|11-й тур
|7 : 0
|13.04.2025
|Италия — Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|05.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|2 : 2
|31.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|0 : 0
|15.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 2
|12.04.2025
|Италия — Серия А
|32-й тур
|2 : 1
|06.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|1 : 1
|29.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|3 : 0
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|32
|71
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|33
|71
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|32
|61
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|32
|59
| 5
Лига Европы
|Болонья
|32
|57
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|33
|57
|7
|Лацио
|32
|56
|8
|Фиорентина
|32
|53
|9
|Милан
|32
|51
|10
|Торино
|32
|40
|11
|Удинезе
|32
|40
|12
|Комо
|33
|39
|13
|Дженоа
|32
|39
|14
|Верона
|33
|32
|15
|Кальяри
|32
|30
|16
|Парма
|32
|28
|17
|Лечче
|33
|26
| 18
Зона вылета
|Венеция
|32
|24
| 19
Зона вылета
|Эмполи
|32
|24
| 20
Зона вылета
|Монца
|33
|15