20:39 ()
Свернуть список

Парма - Ювентус 21 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-04-2025 20:45
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
21 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 33-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Парма
Ювентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Ювентус, которое состоится 21 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парма
Парма
Ювентус
Турин
31 Япония вр Дзион Судзуки
46 Италия зщ Джованни Леони
21 Италия зщ Алессандро Вольякко
5 Аргентина зщ Лаутаро Валенти
15 Италия зщ Энрико Дель Прато
14 Италия зщ Эмануэле Валери
10 Испания пз Адриан Бернабе
16 Бельгия пз Мандела Кейта
19 Швейцария пз Симон Зом
98 Румыния пз Деннис Ман
13 Франция нп Анж-Йоан Бонни
29 Италия вр Микеле Ди Грегорио
15 Франция зщ Пьер Калюлю
12 Португалия зщ Ренату Вейга
6 Англия зщ Ллойд Келли
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
16 США пз Уэстон Маккенни
5 Италия пз Мануэль Локателли
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
11 Аргентина нп Николас Гонсалес
20 Франция нп Рандаль Коло Муани
9 Сербия нп Душан Влахович
Главные тренеры
Румыния Кристиан Киву
Хорватия Игор Тудор
История личных встреч
30.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур Ювентус2 : 2Парма
21.04.2021 Италия - Серия А 32-й тур Ювентус3 : 1Парма
19.12.2020 Италия - Серия А 13-й тур Парма0 : 4Ювентус
19.01.2020 Италия - Серия А 20-й тур Ювентус2 : 1Парма
24.08.2019 Италия - Серия А 1-й тур Парма0 : 1Ювентус
02.02.2019 Италия - Серия А 22-й тур Ювентус3 : 3Парма
01.09.2018 Италия - Серия А 3-й тур Парма1 : 2Ювентус
11.04.2015 Италия - Серия А 30-й тур Парма1 : 0Ювентус
28.01.2015 Кубок Италии 1/4 финала Парма0 : 1Ювентус
09.11.2014 Италия - Серия А 11-й тур Ювентус7 : 0Парма
13.04.2025 Италия — Серия А 32-й тур 0 : 0Парма
05.04.2025 Италия — Серия А 31-й тур Парма2 : 2
31.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур 0 : 0Парма
15.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур 1 : 1Парма
08.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур Парма2 : 2
12.04.2025 Италия — Серия А 32-й тур Ювентус2 : 1
06.04.2025 Италия — Серия А 31-й тур 1 : 1Ювентус
29.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур Ювентус1 : 0
16.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур 3 : 0Ювентус
09.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур Ювентус0 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3271
2
Лига чемпионов
Наполи3371
3
Лига чемпионов
Аталанта3261
4
Лига чемпионов
Ювентус3259
5
Лига Европы
Болонья3257
6
Квалификация Лиги конференций
Рома3357
7 Лацио3256
8 Фиорентина3253
9 Милан3251
10 Торино3240
11 Удинезе3240
12 Комо3339
13 Дженоа3239
14 Верона3332
15 Кальяри3230
16 Парма3228
17 Лечче3326
18
Зона вылета
Венеция3224
19
Зона вылета
Эмполи3224
20
Зона вылета
Монца3315

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close