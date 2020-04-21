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Торпедо М - Урал 21 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-04-2025 18:00
21 Апреля 2025 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 29-й тур
Торпедо М
Урал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Урал, которое состоится 21 Апреля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Россия Олег Георгиевич Кононов
Россия Сергей Александрович Томаров
История личных встреч
05.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур Урал1 : 1Торпедо М
11.03.2023 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Торпедо М0 : 1Урал
26.11.2022 Fonbet Кубок России Группа D Торпедо М1 : 2Урал
28.09.2022 Fonbet Кубок России Группа D Урал1 : 0Торпедо М
11.09.2022 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Урал2 : 0Торпедо М
23.05.2015 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Торпедо М3 : 1Урал
16.08.2014 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Урал0 : 2Торпедо М
19.11.2012 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур Торпедо М2 : 3Урал
13.08.2012 ФНЛ - Первый дивизион 6-й тур Урал3 : 0Торпедо М
29.04.2012 ФНЛ - Первый дивизион 49-й тур Торпедо М2 : 6Урал
12.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 28-й тур 2 : 1Торпедо М
06.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 27-й тур Торпедо М0 : 1
30.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 26-й тур 0 : 1Торпедо М
22.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур Торпедо М0 : 0
15.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур 0 : 1Торпедо М
18.04.2025 Россия — МФЛ 6-й тур Урал0 : 4
15.04.2025 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов) 3 : 0Урал
11.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 28-й тур Урал3 : 2
11.04.2025 Россия — МФЛ 5-й тур Урал2 : 1
05.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 27-й тур Урал2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2862
2
Повышение
Черноморец2951
3
Стыковая зона
Торпедо М2851
4
Стыковая зона
Урал2849
5 Сочи2847
6 СКА-Хабаровск2944
7 Енисей2939
8 Родина2838
9 Ротор2837
10 Арсенал Т2836
11 Чайка2934
12 Нефтехимик2934
13 КАМАЗ2933
14 Шинник2832
15 Уфа2826
16
Зона вылета
Алания2823
17
Зона вылета
Тюмень2823
18
Зона вылета
Сокол2822

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