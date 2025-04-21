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Кальяри - Фиорентина 21 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-04-2025 15:00
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
21 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 33-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Кальяри
Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Фиорентина, которое состоится 21 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Фиорентина
Флоренция
25 Италия вр Элия Каприле
28 Италия зщ Габриэле Цаппа
26 Колумбия зщ Йерри Мина
6 Италия зщ Себастьяно Луперто
3 Италия зщ Томмазо Ауджелло
29 Конго пз Энтони Макумбу
8 Франция пз Мишель Ндари Адопо
19 Италия пз Надир Цортеа
10 Италия пз Николас Виола
77 Ангола нп Зиту Лувумбу
91 Италия нп Роберто Пикколи
43 Испания вр Давид де Хеа
5 Хорватия зщ Марин Понграчич
18 Испания зщ Пабло Мари
6 Италия зщ Лука Раньери
2 Бразилия зщ Додо
65 Италия зщ Фабьяно Паризи
8 Италия пз Роландо Мандрагора
32 Италия пз Данило Катальди
44 Италия пз Николо Фаджоли
10 Исландия нп Альберт Гудмундссон
20 Италия нп Мойзе Кин
Главные тренеры
Италия Давиде Никола
Италия Раффаэле Палладино
История личных встреч
08.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур Фиорентина1 : 0Кальяри
23.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур Кальяри2 : 3Фиорентина
02.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур Фиорентина3 : 0Кальяри
23.01.2022 Италия - Серия А 23-й тур Кальяри1 : 1Фиорентина
24.10.2021 Италия - Серия А 9-й тур Фиорентина3 : 0Кальяри
12.05.2021 Италия - Серия А 36-й тур Кальяри0 : 0Фиорентина
10.01.2021 Италия - Серия А 17-й тур Фиорентина1 : 0Кальяри
08.07.2020 Италия - Серия А 31-й тур Фиорентина0 : 0Кальяри
10.11.2019 Италия - Серия А 12-й тур Кальяри5 : 2Фиорентина
15.03.2019 Италия - Серия А 28-й тур Кальяри2 : 1Фиорентина
12.04.2025 Италия — Серия А 32-й тур 3 : 1Кальяри
06.04.2025 Италия — Серия А 31-й тур 0 : 0Кальяри
30.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур Кальяри3 : 0
16.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур 1 : 0Кальяри
07.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур Кальяри1 : 1
17.04.2025 Лига конференций 1/4 финала. 2-й матч Фиорентина2 : 2
13.04.2025 Италия — Серия А 32-й тур Фиорентина0 : 0
10.04.2025 Лига конференций 1/4 финала. 1-й матч 1 : 2Фиорентина
05.04.2025 Италия — Серия А 31-й тур 2 : 2Фиорентина
30.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур Фиорентина1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3271
2
Лига чемпионов
Наполи3371
3
Лига чемпионов
Аталанта3261
4
Лига чемпионов
Ювентус3259
5
Лига Европы
Болонья3257
6
Квалификация Лиги конференций
Рома3357
7 Лацио3256
8 Фиорентина3253
9 Милан3251
10 Торино3240
11 Удинезе3240
12 Комо3339
13 Дженоа3239
14 Верона3332
15 Кальяри3230
16 Парма3228
17 Лечче3326
18
Зона вылета
Венеция3224
19
Зона вылета
Эмполи3224
20
Зона вылета
Монца3315

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