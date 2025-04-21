Кальяри - Фиорентина 21 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 21-04-2025 15:00
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
21 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 33-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Фиорентина, которое состоится 21 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Фиорентина
Флоренция
|25
|вр
|Элия Каприле
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|26
|зщ
|Йерри Мина
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|3
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|8
|пз
|Мишель Ндари Адопо
|19
|пз
|Надир Цортеа
|10
|пз
|Николас Виола
|77
|нп
|Зиту Лувумбу
|91
|нп
|Роберто Пикколи
|43
|вр
|Давид де Хеа
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|18
|зщ
|Пабло Мари
|6
|зщ
|Лука Раньери
|2
|зщ
|Додо
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|32
|пз
|Данило Катальди
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|10
|нп
|Альберт Гудмундссон
|20
|нп
|Мойзе Кин
Главные тренеры
|Давиде Никола
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|08.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|23.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 3
|02.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|3 : 0
|23.01.2022
|Италия - Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|24.10.2021
|Италия - Серия А
|9-й тур
|3 : 0
|12.05.2021
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 0
|10.01.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 0
|08.07.2020
|Италия - Серия А
|31-й тур
|0 : 0
|10.11.2019
|Италия - Серия А
|12-й тур
|5 : 2
|15.03.2019
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 1
|12.04.2025
|Италия — Серия А
|32-й тур
|3 : 1
|06.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|0 : 0
|30.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|3 : 0
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|07.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|17.04.2025
|Лига конференций
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 2
|13.04.2025
|Италия — Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|10.04.2025
|Лига конференций
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 2
|05.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|2 : 2
|30.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|32
|71
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|33
|71
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|32
|61
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|32
|59
| 5
Лига Европы
|Болонья
|32
|57
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|33
|57
|7
|Лацио
|32
|56
|8
|Фиорентина
|32
|53
|9
|Милан
|32
|51
|10
|Торино
|32
|40
|11
|Удинезе
|32
|40
|12
|Комо
|33
|39
|13
|Дженоа
|32
|39
|14
|Верона
|33
|32
|15
|Кальяри
|32
|30
|16
|Парма
|32
|28
|17
|Лечче
|33
|26
| 18
Зона вылета
|Венеция
|32
|24
| 19
Зона вылета
|Эмполи
|32
|24
| 20
Зона вылета
|Монца
|33
|15