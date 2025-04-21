20:40 ()
Свернуть список

Кардифф Сити - Оксфорд Юнайтед 21 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-04-2025 16:00
Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
21 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 44-й тур
Кардифф Сити
Оксфорд Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Оксфорд Юнайтед, которое состоится 21 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 44-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
История личных встреч
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур Оксфорд Юнайтед3 : 2Кардифф Сити
18.04.2025 Англия — Чемпионшип 43-й тур 2 : 0Кардифф Сити
12.04.2025 Англия — Чемпионшип 42-й тур Кардифф Сити0 : 1
08.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур 2 : 2Кардифф Сити
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур 0 : 0Кардифф Сити
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур Кардифф Сити1 : 1
18.04.2025 Англия — Чемпионшип 43-й тур Оксфорд Юнайтед0 : 1
12.04.2025 Англия — Чемпионшип 42-й тур 0 : 1Оксфорд Юнайтед
09.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 3
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 0
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 2 : 1Оксфорд Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед4391
2
Повышение
Бёрнли4391
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед4386
4
Плей-офф
Сандерленд4376
5
Плей-офф
Бристоль Сити4367
6
Плей-офф
Ковентри Сити4366
7 Мидлсбро4363
8 Вест Бромвич Альбион4360
9 Миллуолл4360
10 Блэкберн Роверс4359
11 Суонси Сити4357
12 Уотфорд4356
13 Норвич Сити4353
14 Куинз Парк Рейнджерс4353
15 Шеффилд Уэнсдей4353
16 Сток Сити4350
17 Престон Норт Энд4349
18 Портсмут4349
19 Оксфорд Юнайтед4348
20 Халл Сити4345
21 Дерби Каунти4343
22
Зона вылета
Лутон Таун4343
23
Зона вылета
Кардифф Сити4342
24
Зона вылета
Плимут Аргайл4340

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close