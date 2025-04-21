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Портсмут - Уотфорд 21 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-04-2025 16:00
Стадион: Фрэттон Парк (Портсмут, Англия), вместимость: 20821
21 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 44-й тур
Портсмут
Уотфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портсмут - Уотфорд, которое состоится 21 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 44-й тур, оно проводится на стадионе: Фрэттон Парк (Портсмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портсмут
Портсмут
Уотфорд
Уотфорд
История личных встреч
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й турУотфорд2 : 1Портсмут
09.04.2007Англия - Премьер-лига33-й турУотфорд4 : 2Портсмут
18.11.2006Англия - Премьер-лига13-й турПортсмут2 : 1Уотфорд
18.04.2025Англия — Чемпионшип43-й тур3 : 5Портсмут
12.04.2025Англия — Чемпионшип42-й турПортсмут2 : 2
09.04.2025Англия — Чемпионшип41-й тур1 : 0Портсмут
05.04.2025Англия — Чемпионшип40-й тур2 : 1Портсмут
29.03.2025Англия — Чемпионшип39-й турПортсмут1 : 0
18.04.2025Англия — Чемпионшип43-й турУотфорд1 : 2
12.04.2025Англия — Чемпионшип42-й тур2 : 1Уотфорд
08.04.2025Англия — Чемпионшип41-й турУотфорд1 : 0
05.04.2025Англия — Чемпионшип40-й тур2 : 1Уотфорд
29.03.2025Англия — Чемпионшип39-й турУотфорд0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед4391
2
Повышение
Бёрнли4391
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед4386
4
Плей-офф
Сандерленд4376
5
Плей-офф
Бристоль Сити4367
6
Плей-офф
Ковентри Сити4366
7 Мидлсбро4363
8 Вест Бромвич Альбион4360
9 Миллуолл4360
10 Блэкберн Роверс4359
11 Суонси Сити4357
12 Уотфорд4356
13 Норвич Сити4353
14 Куинз Парк Рейнджерс4353
15 Шеффилд Уэнсдей4353
16 Сток Сити4350
17 Престон Норт Энд4349
18 Портсмут4349
19 Оксфорд Юнайтед4348
20 Халл Сити4345
21 Дерби Каунти4343
22
Зона вылета
Лутон Таун4343
23
Зона вылета
Кардифф Сити4342
24
Зона вылета
Плимут Аргайл4340

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