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Лидс Юнайтед - Сток Сити 21 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-04-2025 16:00
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
21 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 44-й тур
Лидс Юнайтед
Сток Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Сток Сити, которое состоится 21 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 44-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
Англия Стивен Шумахер
Англия Марк Робинс
История личных встреч
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур Сток Сити0 : 2Лидс Юнайтед
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Лидс Юнайтед1 : 0Сток Сити
25.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Сток Сити1 : 0Лидс Юнайтед
09.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Лидс Юнайтед5 : 0Сток Сити
27.08.2019 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Лидс Юнайтед2 : 2 4 : 5Сток Сити
24.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Сток Сити0 : 3Лидс Юнайтед
19.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Сток Сити2 : 1Лидс Юнайтед
05.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Лидс Юнайтед3 : 1Сток Сити
18.04.2025 Англия — Чемпионшип 43-й тур 0 : 1Лидс Юнайтед
12.04.2025 Англия — Чемпионшип 42-й тур Лидс Юнайтед2 : 1
08.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур 0 : 1Лидс Юнайтед
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур 1 : 1Лидс Юнайтед
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур Лидс Юнайтед2 : 2
18.04.2025 Англия — Чемпионшип 43-й тур Сток Сити2 : 0
12.04.2025 Англия — Чемпионшип 42-й тур 0 : 1Сток Сити
08.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур Сток Сити1 : 1
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур 1 : 1Сток Сити
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур Сток Сити3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед4391
2
Повышение
Бёрнли4391
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед4386
4
Плей-офф
Сандерленд4376
5
Плей-офф
Бристоль Сити4367
6
Плей-офф
Ковентри Сити4366
7 Мидлсбро4363
8 Вест Бромвич Альбион4360
9 Миллуолл4360
10 Блэкберн Роверс4359
11 Суонси Сити4357
12 Уотфорд4356
13 Норвич Сити4353
14 Куинз Парк Рейнджерс4353
15 Шеффилд Уэнсдей4353
16 Сток Сити4350
17 Престон Норт Энд4349
18 Портсмут4349
19 Оксфорд Юнайтед4348
20 Халл Сити4345
21 Дерби Каунти4343
22
Зона вылета
Лутон Таун4343
23
Зона вылета
Кардифф Сити4342
24
Зона вылета
Плимут Аргайл4340

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