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Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 21 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-04-2025 18:30
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
21 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 44-й тур
Бёрнли
Шеффилд Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 21 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 44-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
Англия Крис Уайлдер
История личных встреч
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 2Бёрнли
20.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 4Бёрнли
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Бёрнли5 : 0Шеффилд Юнайтед
10.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Бёрнли2 : 0Шеффилд Юнайтед
05.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Шеффилд Юнайтед5 : 2Бёрнли
23.05.2021 Англия - Премьер-лига 38-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0Бёрнли
29.12.2020 Англия - Премьер-лига 16-й тур Бёрнли1 : 0Шеффилд Юнайтед
17.09.2020 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Бёрнли1 : 1 5 : 4Шеффилд Юнайтед
05.07.2020 Англия - Премьер-лига 33-й тур Бёрнли1 : 1Шеффилд Юнайтед
02.11.2019 Англия - Премьер-лига 11-й тур Шеффилд Юнайтед3 : 0Бёрнли
18.04.2025 Англия — Чемпионшип 43-й тур 1 : 2Бёрнли
11.04.2025 Англия — Чемпионшип 42-й тур Бёрнли2 : 1
08.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур 0 : 0Бёрнли
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур 1 : 2Бёрнли
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур Бёрнли1 : 0
18.04.2025 Англия — Чемпионшип 43-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 0
12.04.2025 Англия — Чемпионшип 42-й тур 2 : 1Шеффилд Юнайтед
08.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 1
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур 1 : 0Шеффилд Юнайтед
28.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур Шеффилд Юнайтед3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед4391
2
Повышение
Бёрнли4391
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед4386
4
Плей-офф
Сандерленд4376
5
Плей-офф
Бристоль Сити4367
6
Плей-офф
Ковентри Сити4366
7 Мидлсбро4363
8 Вест Бромвич Альбион4360
9 Миллуолл4360
10 Блэкберн Роверс4359
11 Суонси Сити4357
12 Уотфорд4356
13 Норвич Сити4353
14 Куинз Парк Рейнджерс4353
15 Шеффилд Уэнсдей4353
16 Сток Сити4350
17 Престон Норт Энд4349
18 Портсмут4349
19 Оксфорд Юнайтед4348
20 Халл Сити4345
21 Дерби Каунти4343
22
Зона вылета
Лутон Таун4343
23
Зона вылета
Кардифф Сити4342
24
Зона вылета
Плимут Аргайл4340

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