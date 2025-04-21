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Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ 21 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-04-2025 19:00
Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
21 Апреля 2025 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 5-й тур
Динамо-Брест
Торпедо-БелАЗ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 21 Апреля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
08.03.2025 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Торпедо-БелАЗ1 : 0Динамо-Брест
02.03.2025 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Динамо-Брест0 : 0Торпедо-БелАЗ
20.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 1Динамо-Брест
24.05.2024 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Динамо-Брест0 : 1Торпедо-БелАЗ
06.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 2Динамо-Брест
18.03.2023 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Динамо-Брест0 : 1Торпедо-БелАЗ
06.11.2022 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 0Динамо-Брест
10.07.2022 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Динамо-Брест0 : 1Торпедо-БелАЗ
22.08.2021 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Динамо-Брест3 : 2Торпедо-БелАЗ
17.04.2021 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 2Динамо-Брест
13.04.2025 Беларусь — Высшая лига 4-й тур Динамо-Брест2 : 0
04.04.2025 Беларусь — Высшая лига 3-й тур Динамо-Брест0 : 2
30.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур 2 : 2Динамо-Брест
16.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур 1 : 1Динамо-Брест
08.03.2025 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Торпедо-БелАЗ1 : 0Динамо-Брест
16.04.2025 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч Торпедо-БелАЗ0 : 0
12.04.2025 Беларусь — Высшая лига 4-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 1
04.04.2025 Беларусь — Высшая лига 3-й тур 0 : 0Торпедо-БелАЗ
30.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 0
15.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур 1 : 1Торпедо-БелАЗ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Славия-Мозырь513
2
Квалификация Лиги конференций
Макслайн410
3
Квалификация Лиги конференций
Минск510
4 Неман49
5 Ислочь59
6 Динамо Мн47
7 БАТЭ57
8 Витебск57
9 Торпедо-БелАЗ46
10 Динамо-Брест45
11 Гомель55
12 Слуцк54
13 Нафтан54
14
Стыковая зона
Арсенал53
15
Зона вылета
Сморгонь41
16
Зона вылета
Молодечно50

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