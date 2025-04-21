Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ 21 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 21-04-2025 19:00
Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
21 Апреля 2025 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 5-й тур
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 21 Апреля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
|08.03.2025
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0
|02.03.2025
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 0
|20.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|3 : 1
|24.05.2024
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|06.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|18.03.2023
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|0 : 1
|06.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 0
|10.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 1
|22.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 2
|17.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|0 : 2
|13.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|4-й тур
|2 : 0
|04.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|0 : 2
|30.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|2 : 2
|16.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0
|16.04.2025
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|12.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|4-й тур
|2 : 1
|04.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|0 : 0
|30.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|15.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Славия-Мозырь
|5
|13
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Макслайн
|4
|10
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Минск
|5
|10
|4
|Неман
|4
|9
|5
|Ислочь
|5
|9
|6
|Динамо Мн
|4
|7
|7
|БАТЭ
|5
|7
|8
|Витебск
|5
|7
|9
|Торпедо-БелАЗ
|4
|6
|10
|Динамо-Брест
|4
|5
|11
|Гомель
|5
|5
|12
|Слуцк
|5
|4
|13
|Нафтан
|5
|4
| 14
Стыковая зона
|Арсенал
|5
|3
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|4
|1
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|5
|0