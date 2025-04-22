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Манчестер Сити - Астон Вилла 22 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-04-2025 21:00
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
22 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 34-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Манчестер Сити
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Астон Вилла, которое состоится 22 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Астон Вилла
Бирмингем
18 Германия вр Штефан Ортега
3 Португалия зщ Рубен Диаш
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
19 Германия пз Илкай Гюндоган
7 Египет пз Омар Мармуш
27 Португалия пз Матеус Нунес
75 Англия пз Нико О'Райли
14 Испания пз Нико Гонсалес
8 Хорватия пз Матео Ковачич
87 Англия пз Джеймс Макэйти
17 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
2 Польша зщ Мэтти Кэш
4 Англия зщ Эзри Конса
5 Англия зщ Тайрон Мингз
12 Франция зщ Лука Динь
44 Франция пз Бубакар Камара
24 Бельгия пз Амаду Онана
41 Англия пз Джейкоб Рэмси
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
27 Англия нп Морган Роджерс
11 Англия нп Олли Уоткинс
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
21.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Астон Вилла2 : 1Манчестер Сити
03.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Манчестер Сити4 : 1Астон Вилла
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Астон Вилла1 : 0Манчестер Сити
12.02.2023 Англия - Премьер-лига 23-й тур Манчестер Сити3 : 1Астон Вилла
03.09.2022 Англия - Премьер-лига 6-й тур Астон Вилла1 : 1Манчестер Сити
22.05.2022 Англия - Премьер-лига 38-й тур Манчестер Сити3 : 2Астон Вилла
01.12.2021 Англия - Премьер-лига 14-й тур Астон Вилла1 : 2Манчестер Сити
21.04.2021 Англия - Премьер-лига 32-й тур Астон Вилла1 : 2Манчестер Сити
20.01.2021 Англия - Премьер-лига 1-й тур Манчестер Сити2 : 0Астон Вилла
01.03.2020 Англия - Кубок лиги Финал Астон Вилла1 : 2Манчестер Сити
19.04.2025 Англия — Премьер-лига 33-й тур 0 : 2Манчестер Сити
12.04.2025 Англия — Премьер-лига 32-й тур Манчестер Сити5 : 2
06.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур 0 : 0Манчестер Сити
02.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур Манчестер Сити2 : 0
30.03.2025 Кубок Англии 1/4 финала 1 : 2Манчестер Сити
19.04.2025 Англия — Премьер-лига 33-й тур Астон Вилла4 : 1
15.04.2025 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Астон Вилла3 : 2
12.04.2025 Англия — Премьер-лига 32-й тур 0 : 3Астон Вилла
09.04.2025 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч 3 : 1Астон Вилла
05.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур Астон Вилла2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль3379
2
Лига чемпионов
Арсенал3366
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед3359
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити3358
5
Лига чемпионов
Челси3357
6
Лига Европы
Ноттингем Форест3257
7
Квалификация Лиги конференций
Астон Вилла3357
8 Борнмут3349
9 Фулхэм3348
10 Брайтон энд Хоув Альбион3348
11 Брентфорд3346
12 Кристал Пэлас3344
13 Эвертон3338
14 Манчестер Юнайтед3338
15 Вулверхэмптон3338
16 Тоттенхэм Хотспур3237
17 Вест Хэм Юнайтед3336
18
Зона вылета
Ипсвич Таун3321
19
Зона вылета
Лестер Сити3318
20
Зона вылета
Саутгемптон3311

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