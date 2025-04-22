Манчестер Сити - Астон Вилла 22 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 22-04-2025 21:00
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
22 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 34-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Астон Вилла, которое состоится 22 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Астон Вилла
Бирмингем
|18
|вр
|Штефан Ортега
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|19
|пз
|Илкай Гюндоган
|7
|пз
|Омар Мармуш
|27
|пз
|Матеус Нунес
|75
|пз
|Нико О'Райли
|14
|пз
|Нико Гонсалес
|8
|пз
|Матео Ковачич
|87
|пз
|Джеймс Макэйти
|17
|пз
|Кевин Де Брёйне
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|5
|зщ
|Тайрон Мингз
|12
|зщ
|Лука Динь
|44
|пз
|Бубакар Камара
|24
|пз
|Амаду Онана
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|27
|нп
|Морган Роджерс
|11
|нп
|Олли Уоткинс
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Унаи Эмери
История личных встреч
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
|03.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|4 : 1
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|12.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|03.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|3 : 2
|01.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|21.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 2
|20.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|01.03.2020
|Англия - Кубок лиги
|Финал
|1 : 2
|19.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|12.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|5 : 2
|06.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|30.03.2025
|Кубок Англии
|1/4 финала
|1 : 2
|19.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|33-й тур
|4 : 1
|15.04.2025
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|3 : 2
|12.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 3
|09.04.2025
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 1
|05.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|33
|79
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|33
|66
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|59
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|33
|58
| 5
Лига чемпионов
|Челси
|33
|57
| 6
Лига Европы
|Ноттингем Форест
|32
|57
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Астон Вилла
|33
|57
|8
|Борнмут
|33
|49
|9
|Фулхэм
|33
|48
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|33
|48
|11
|Брентфорд
|33
|46
|12
|Кристал Пэлас
|33
|44
|13
|Эвертон
|33
|38
|14
|Манчестер Юнайтед
|33
|38
|15
|Вулверхэмптон
|33
|38
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|37
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|36
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|33
|21
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|33
|18
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|33
|11