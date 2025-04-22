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Нант - ПСЖ 22 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-04-2025 20:45
Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
22 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 29-й тур
Нант
ПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - ПСЖ, которое состоится 22 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
ПСЖ
Париж
16 Португалия вр Антони Лопеш
3 Франция зщ Николя Козза
98 Франция зщ Кельвен Амьен-Аду
21 Камерун зщ Жан-Шарль Кастеллетто
4 Франция зщ Николя Паллуа
8 Франция пз Йоанн Лепенан
6 Бразилия пз Дуглас
66 Франция пз Луи Леру
27 Нигерия пз Мозес Саймон
39 Франция нп Маттис Аблин
31 Египет нп Мостафа Мохамед
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
5 Бразилия зщ Маркиньос
35 Бразилия зщ Лукас Бералдо
21 Франция зщ Лукас Эрнандес
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
24 Франция пз Сенни Маюлу
87 Португалия пз Жоау Невеш
19 Южная Корея пз Ли Кан Ин
10 Франция нп Усман Дембеле
9 Португалия нп Гонсалу Рамуш
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
Франция Антуан Комбуаре
Испания Луис Энрике
История личных встреч
30.11.2024 Франция — Лига 1 13-й тур ПСЖ1 : 1Нант
17.02.2024 Франция - Лига 1 22-й тур Нант0 : 2ПСЖ
09.12.2023 Франция - Лига 1 15-й тур ПСЖ2 : 1Нант
04.03.2023 Франция - Лига 1 26-й тур ПСЖ4 : 2Нант
03.09.2022 Франция - Лига 1 6-й тур Нант0 : 3ПСЖ
31.07.2022 Суперкубок Франции 2022 Финал ПСЖ4 : 0Нант
19.02.2022 Франция - Лига 1 25-й тур Нант3 : 1ПСЖ
20.11.2021 Франция - Лига 1 14-й тур ПСЖ3 : 1Нант
14.03.2021 Франция - Лига 1 29-й тур ПСЖ1 : 2Нант
31.10.2020 Франция - Лига 1 9-й тур Нант0 : 3ПСЖ
18.04.2025 Франция — Лига 1 30-й тур 2 : 1Нант
04.04.2025 Франция — Лига 1 28-й тур 1 : 2Нант
30.03.2025 Франция — Лига 1 27-й тур 3 : 2Нант
15.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур Нант1 : 0
09.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур Нант0 : 1
19.04.2025 Франция — Лига 1 30-й тур ПСЖ2 : 1
15.04.2025 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч 3 : 2ПСЖ
09.04.2025 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч ПСЖ3 : 1
05.04.2025 Франция — Лига 1 28-й тур ПСЖ1 : 0
01.04.2025 Кубок Франции 1/2 финала 2 : 4ПСЖ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2977
2
Лига чемпионов
Марсель3055
3
Лига чемпионов
Монако3054
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль3053
5
Лига Европы
Ницца3051
6
Квалификация Лиги конференций
Лион3051
7 Страсбург3051
8 Ланс3045
9 Брест3044
10 Ренн3038
11 Осер3038
12 Тулуза3034
13 Реймс3032
14 Нант2930
15 Анже3030
16
Стыковая зона
Гавр3027
17
Зона вылета
Сент-Этьен3027
18
Зона вылета
Монпелье3015

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