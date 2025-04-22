Нант - ПСЖ 22 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 22-04-2025 20:45
Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
22 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 29-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - ПСЖ, которое состоится 22 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Нант
ПСЖ
Париж
|16
|вр
|Антони Лопеш
|3
|зщ
|Николя Козза
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|4
|зщ
|Николя Паллуа
|8
|пз
|Йоанн Лепенан
|6
|пз
|Дуглас
|66
|пз
|Луи Леру
|27
|пз
|Мозес Саймон
|39
|нп
|Маттис Аблин
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|5
|зщ
|Маркиньос
|35
|зщ
|Лукас Бералдо
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|24
|пз
|Сенни Маюлу
|87
|пз
|Жоау Невеш
|19
|пз
|Ли Кан Ин
|10
|нп
|Усман Дембеле
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
|Антуан Комбуаре
|Луис Энрике
История личных встреч
|30.11.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|1 : 1
|17.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|0 : 2
|09.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|04.03.2023
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|4 : 2
|03.09.2022
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 3
|31.07.2022
|Суперкубок Франции 2022
|Финал
|4 : 0
|19.02.2022
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|3 : 1
|20.11.2021
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|3 : 1
|14.03.2021
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 2
|31.10.2020
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|18.04.2025
|Франция — Лига 1
|30-й тур
|2 : 1
|04.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|1 : 2
|30.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|3 : 2
|15.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|19.04.2025
|Франция — Лига 1
|30-й тур
|2 : 1
|15.04.2025
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|3 : 2
|09.04.2025
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 1
|05.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
|01.04.2025
|Кубок Франции
|1/2 финала
|2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|29
|77
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|30
|55
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|30
|54
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|30
|53
| 5
Лига Европы
|Ницца
|30
|51
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|30
|51
|7
|Страсбург
|30
|51
|8
|Ланс
|30
|45
|9
|Брест
|30
|44
|10
|Ренн
|30
|38
|11
|Осер
|30
|38
|12
|Тулуза
|30
|34
|13
|Реймс
|30
|32
|14
|Нант
|29
|30
|15
|Анже
|30
|30
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|30
|27
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|30
|27
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|30
|15