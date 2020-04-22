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Дамак - Аль-Наср 22 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-04-2025 18:05
22 Апреля 2025 года в 19:05 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 29-й тур
Дамак
Аль-Наср

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дамак - Аль-Наср, которое состоится 22 Апреля 2025 года в 19:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дамак
Хамис-Мушайт
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
Португалия Нуну Мигел Палмейру Алмейда
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
29.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 12-й тур Аль-Наср2 : 0Дамак
05.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 27-й тур Дамак0 : 1Аль-Наср
21.10.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 10-й тур Аль-Наср2 : 1Дамак
18.04.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 28-й тур 1 : 3Дамак
10.04.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 27-й тур Дамак0 : 1
05.04.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 26-й тур 0 : 0Дамак
14.03.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 25-й тур Дамак1 : 0
08.03.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 24-й тур 3 : 0Дамак
18.04.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 28-й тур 2 : 1Аль-Наср
12.04.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 27-й тур Аль-Наср2 : 1
04.04.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 26-й тур 1 : 3Аль-Наср
14.03.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 25-й тур Аль-Наср3 : 1
10.03.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК 1/8 финала. 2-й матч Аль-Наср3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Иттихад2865
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль2962
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср2857
4 Аль-Ахли2855
5 Аль-Кадисия2855
6 Аль-Шабаб2951
7 Аль-Иттифак2840
8 Аль-Таавун2838
9 Эр-Рияд2834
10 Аль-Халидж2833
11 Дамак2831
12 Аль-Холуд2831
13 Аль-Фатех2829
14 Аль-Фейха2829
15 Аль-Ороба2826
16
Зона вылета
Аль-Вахда2826
17
Зона вылета
Аль-Охдуд2825
18
Зона вылета
Аль-Раед2821

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