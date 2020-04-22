Дамак - Аль-Наср 22 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 22-04-2025 18:05
22 Апреля 2025 года в 19:05 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 29-й тур
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дамак - Аль-Наср, которое состоится 22 Апреля 2025 года в 19:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дамак
Хамис-Мушайт
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Нуну Мигел Палмейру Алмейда
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|29.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|12-й тур
|2 : 0
|05.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|27-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|10-й тур
|2 : 1
|18.04.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|28-й тур
|1 : 3
|10.04.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|27-й тур
|0 : 1
|05.04.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|26-й тур
|0 : 0
|14.03.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|25-й тур
|1 : 0
|08.03.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|24-й тур
|3 : 0
|18.04.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|28-й тур
|2 : 1
|12.04.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|27-й тур
|2 : 1
|04.04.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|26-й тур
|1 : 3
|14.03.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|25-й тур
|3 : 1
|10.03.2025
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Иттихад
|28
|65
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|29
|62
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|28
|57
|4
|Аль-Ахли
|28
|55
|5
|Аль-Кадисия
|28
|55
|6
|Аль-Шабаб
|29
|51
|7
|Аль-Иттифак
|28
|40
|8
|Аль-Таавун
|28
|38
|9
|Эр-Рияд
|28
|34
|10
|Аль-Халидж
|28
|33
|11
|Дамак
|28
|31
|12
|Аль-Холуд
|28
|31
|13
|Аль-Фатех
|28
|29
|14
|Аль-Фейха
|28
|29
|15
|Аль-Ороба
|28
|26
| 16
Зона вылета
|Аль-Вахда
|28
|26
| 17
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|28
|25
| 18
Зона вылета
|Аль-Раед
|28
|21