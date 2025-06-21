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Лос-Анджелес - Эсперанс 21 Июня прямая трансляция

Начало трансляции: 21-06-2025 00:00
Стадион: ГЕОДИС Парк (Нэшвилл, США), вместимость: 30109
21 Июня 2025 года в 01:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, Группа D. 2-й тур
Лос-Анджелес
Окончен
0 : 1
Эсперанс

  • 23'
    Тимоти Тильман
  • 90+9'
    Дени Буанга
0'
45'
90'
  • 52'
    Юсеф Белайли
  • 65'
    Иан Сасе
  • 70'
    0:1
    Юсеф Белайли
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лос-Анджелес - Эсперанс, которое состоится 21 Июня 2025 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, Группа D. 2-й тур, оно проводится на стадионе: ГЕОДИС Парк (Нэшвилл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес, США
Эсперанс
Тунис, Тунис
1ФранцияврУго Льорис
4КолумбиязщЭдди Сегура
14ИспаниязщСерхи Паленсия
24СШАзщРайан Холлингсхед
81'
33СШАзщАарон Лонг
6БразилияпзИгор Жезуз
8СШАпзМарк Дельгадо
81'
11ГерманияпзТимоти Тильман
81'
9ФранциянпОливье Жиру
88'
30ВенесуэланпДавид Мартинес
46'
99ГабоннпДени Буанга
26НидерландынпЯвайро Дилросун
46'
5Бразилиязщ Марлон
81'
20ГаназщЯв Йебоа
81'
23СШАпзФрэнки Амайя
81'
17КамеруннпЖереми Эбобисс
88'
32ТунисврБешир Бен Саид
5ТунисзщЯссин Мерия
15АлжирзщМохамед Амин Тугай
20ТунисзщAmine Ben Hamida
2ТунисзщMohamed Ben Ali
24ЮАРзщElias Mokwana
62'
11АлжирпзЮсеф Белайли
90+1'
14НигерияпзOnuche Ogbelu
21Кот-д'ИвуарпзAbdramane Konate
76'
38ТуниспзKhalil Guenichi
9БразилияпзRodrigo Rodrigues
62'
10БразилиянпИан Сасе
62'
19ТунисAchref Jabri
62'
4ТунисзщМохамед Дербали
76'
6ТуниспзХамза Джеласси
90+1'
Запасные
12КанадаврТомас Хасал
18МексикаврДэвид Очоа
25ЛюксембургзщМаксим Шано
29УкраиназщАртём Смоляков
91СШАзщНкоси Тафари
21КанадапзРайан Рапосо
43СШАпзАдам Салданья
80НорвегияпзОдин Тьяго Хольм
77СШАнпАдриан Вибово
13ТунисзщРаед Бушниба
22ТунисзщAyman Ben Mohamed
36ТуниспзChiheb Jbeli
1ТунисAmanallah Memmiche
26ТунисMohamed Sedki Debchi
35ТунисAziz Koudhai
8ТунисHoussem Teka
12ТунисHaythem Dhaou
39ТунисMohamed Hamrouni
Главные тренеры
СШАСтив Черундоло
ТунисМахер Канзари
История личных встреч
16.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа D. 1-й тур 2 : 0Лос-Анджелес
09.06.2025 США — Major League Soccer МЛС Лос-Анджелес3 : 1
25.05.2025 США — Major League Soccer МЛС 2 : 2Лос-Анджелес
19.05.2025 США — Major League Soccer МЛС 2 : 2Лос-Анджелес
15.05.2025 США — Major League Soccer МЛС Лос-Анджелес4 : 0
17.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа D. 1-й тур 2 : 0Эсперанс
17.12.2019 Клубный чемпионат мира - 2019 За 5-е место 2 : 6Эсперанс
14.12.2019 Клубный чемпионат мира - 2019 1/4 финала 1 : 0Эсперанс
18.12.2018 Клубный чемпионат мира - 2018 За 5-е место Эсперанс1 : 1 6 : 5
15.12.2018 Клубный чемпионат мира - 2018 1/4 финала Эсперанс0 : 3
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Палмейрас24
2
1/8 финала
Интер Майами24
3 Порту21
4 Аль-Ахли21
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Ботафого26
2
1/8 финала
ПСЖ23
3 Атлетико М23
4 Сиэтл Саундерс20
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Бенфика24
2
1/8 финала
Бавария13
3 Бока Хуниорс11
4 Окленд Сити20
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Фламенго26
2
1/8 финала
Челси23
3 Эсперанс23
4 Леон00
5 Лос-Анджелес20
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Ривер Плейт13
2
1/8 финала
Интер М11
3 Монтеррей11
4 Урава Ред Даймондс10
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Мамелоди Сандаунз13
2
1/8 финала
Боруссия Д11
3 Флуминенсе11
4 Ульсан Хёндэ10
Группа G
КомандаИО
1
1/8 финала
Ювентус13
2
1/8 финала
Манчестер Сити13
3 Видад10
4 Аль-Айн10
Группа H
КомандаИО
1
1/8 финала
Ред Булл Зальцбург13
2
1/8 финала
Аль-Хиляль11
3 Реал Мадрид11
4 Пачука10

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