Лос-Анджелес - Эсперанс 21 Июня прямая трансляция
Начало трансляции: 21-06-2025 00:00
Стадион: ГЕОДИС Парк (Нэшвилл, США), вместимость: 30109
21 Июня 2025 года в 01:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, Группа D. 2-й тур
Окончен
0 : 1
- 23'Тимоти Тильман
- 90+9'Дени Буанга
0'
45'
90'
- 52'Юсеф Белайли
- 65'Иан Сасе
- 70'0:1Юсеф Белайли
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лос-Анджелес - Эсперанс, которое состоится 21 Июня 2025 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, Группа D. 2-й тур, оно проводится на стадионе: ГЕОДИС Парк (Нэшвилл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес, США
Эсперанс
Тунис, Тунис
|1
|вр
|Уго Льорис
|4
|зщ
|Эдди Сегура
|14
|зщ
|Серхи Паленсия
|24
|зщ
|Райан Холлингсхед
81'
|33
|зщ
|Аарон Лонг
|6
|пз
|Игор Жезуз
|8
|пз
|Марк Дельгадо
81'
|11
|пз
|Тимоти Тильман
81'
|9
|нп
|Оливье Жиру
88'
|30
|нп
|Давид Мартинес
46'
|99
|нп
|Дени Буанга
|26
|нп
|Явайро Дилросун
46'
|5
|зщ
|Марлон
81'
|20
|зщ
|Яв Йебоа
81'
|23
|пз
|Фрэнки Амайя
81'
|17
|нп
|Жереми Эбобисс
88'
|32
|вр
|Бешир Бен Саид
|5
|зщ
|Яссин Мерия
|15
|зщ
|Мохамед Амин Тугай
|20
|зщ
|Amine Ben Hamida
|2
|зщ
|Mohamed Ben Ali
|24
|зщ
|Elias Mokwana
62'
|11
|пз
|Юсеф Белайли
90+1'
|14
|пз
|Onuche Ogbelu
|21
|пз
|Abdramane Konate
76'
|38
|пз
|Khalil Guenichi
|9
|пз
|Rodrigo Rodrigues
62'
|10
|нп
|Иан Сасе
62'
|19
|Achref Jabri
62'
|4
|зщ
|Мохамед Дербали
76'
|6
|пз
|Хамза Джеласси
90+1'
Запасные
|12
|вр
|Томас Хасал
|18
|вр
|Дэвид Очоа
|25
|зщ
|Максим Шано
|29
|зщ
|Артём Смоляков
|91
|зщ
|Нкоси Тафари
|21
|пз
|Райан Рапосо
|43
|пз
|Адам Салданья
|80
|пз
|Один Тьяго Хольм
|77
|нп
|Адриан Вибово
|13
|зщ
|Раед Бушниба
|22
|зщ
|Ayman Ben Mohamed
|36
|пз
|Chiheb Jbeli
|1
|Amanallah Memmiche
|26
|Mohamed Sedki Debchi
|35
|Aziz Koudhai
|8
|Houssem Teka
|12
|Haythem Dhaou
|39
|Mohamed Hamrouni
Главные тренеры
|Стив Черундоло
|Махер Канзари
История личных встреч
|16.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа D. 1-й тур
|2 : 0
|09.06.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 1
|25.05.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 2
|19.05.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 2
|15.05.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|4 : 0
|17.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа D. 1-й тур
|2 : 0
|17.12.2019
|Клубный чемпионат мира - 2019
|За 5-е место
|2 : 6
|14.12.2019
|Клубный чемпионат мира - 2019
|1/4 финала
|1 : 0
|18.12.2018
|Клубный чемпионат мира - 2018
|За 5-е место
|1 : 1 6 : 5
|15.12.2018
|Клубный чемпионат мира - 2018
|1/4 финала
|0 : 3
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Палмейрас
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Интер Майами
|2
|4
|3
|Порту
|2
|1
|4
|Аль-Ахли
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ботафого
|2
|6
| 2
1/8 финала
|ПСЖ
|2
|3
|3
|Атлетико М
|2
|3
|4
|Сиэтл Саундерс
|2
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бенфика
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
|3
|Бока Хуниорс
|1
|1
|4
|Окленд Сити
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Фламенго
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Челси
|2
|3
|3
|Эсперанс
|2
|3
|4
|Леон
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|2
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ривер Плейт
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Интер М
|1
|1
|3
|Монтеррей
|1
|1
|4
|Урава Ред Даймондс
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Мамелоди Сандаунз
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Боруссия Д
|1
|1
|3
|Флуминенсе
|1
|1
|4
|Ульсан Хёндэ
|1
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ювентус
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Манчестер Сити
|1
|3
|3
|Видад
|1
|0
|4
|Аль-Айн
|1
|0
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ред Булл Зальцбург
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Аль-Хиляль
|1
|1
|3
|Реал Мадрид
|1
|1
|4
|Пачука
|1
|0