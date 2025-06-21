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Интер М - Урава Ред Даймондс 21 Июня прямая трансляция

Начало трансляции: 21-06-2025 21:00
Стадион: Люмен Филд (Сиэтл, США), вместимость: 67000
21 Июня 2025 года в 22:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, Группа E. 2-й тур
Интер М
Урава Ред Даймондс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Урава Ред Даймондс, которое состоится 21 Июня 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, Группа E. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Люмен Филд (Сиэтл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан, Италия
Урава Ред Даймондс
Сайтама, Япония
Главные тренеры
Румыния Кристиан Киву
Польша Мацей Скоржа
История личных встреч
18.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа E. 1-й тур 1 : 1Интер М
31.05.2025 Лига чемпионов Финал 5 : 0Интер М
23.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур 0 : 2Интер М
18.05.2025 Италия — Серия А 37-й тур Интер М2 : 2
11.05.2025 Италия — Серия А 36-й тур 0 : 2Интер М
17.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа E. 1-й тур 3 : 1Урава Ред Даймондс
01.06.2025 Япония — Джей-лига 19-й тур Урава Ред Даймондс2 : 1
28.05.2025 Япония — Джей-лига 22-й тур Урава Ред Даймондс0 : 0
24.05.2025 Япония — Джей-лига 18-й тур 2 : 1Урава Ред Даймондс
21.05.2025 Япония — Джей-лига 13-й тур 2 : 2Урава Ред Даймондс
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Палмейрас24
2
1/8 финала
Порту11
3 Интер Майами11
4 Аль-Ахли21
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ13
2
1/8 финала
Ботафого13
3 Сиэтл Саундерс10
4 Атлетико М10
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария13
2
1/8 финала
Бенфика11
3 Бока Хуниорс11
4 Окленд Сити10
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Челси13
2
1/8 финала
Фламенго13
3 Леон00
4 Эсперанс10
5 Лос-Анджелес10
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Ривер Плейт13
2
1/8 финала
Интер М11
3 Монтеррей11
4 Урава Ред Даймондс10
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Мамелоди Сандаунз13
2
1/8 финала
Боруссия Д11
3 Флуминенсе11
4 Ульсан Хёндэ10
Группа G
КомандаИО
1
1/8 финала
Ювентус13
2
1/8 финала
Манчестер Сити13
3 Видад10
4 Аль-Айн10
Группа H
КомандаИО
1
1/8 финала
Ред Булл Зальцбург13
2
1/8 финала
Аль-Хиляль11
3 Реал Мадрид11
4 Пачука10

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