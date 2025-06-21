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Макслайн - Молодечно 21 Июня прямая трансляция

Начало трансляции: 21-06-2025 19:00
21 Июня 2025 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 13-й тур
Макслайн
Молодечно

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Макслайн - Молодечно, которое состоится 21 Июня 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Макслайн
Витебск
Молодечно
Молодечно
История личных встреч
15.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур 0 : 1Макслайн
31.05.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Макслайн2 : 0
25.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур 1 : 2Макслайн
18.05.2025 Беларусь — Высшая лига 9-й тур Макслайн2 : 1
12.05.2025 Беларусь — Высшая лига 8-й тур 0 : 2Макслайн
13.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Молодечно0 : 1
01.06.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур 3 : 0Молодечно
25.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Молодечно0 : 1
17.05.2025 Беларусь — Высшая лига 9-й тур 3 : 2Молодечно
10.05.2025 Беларусь — Высшая лига 8-й тур Молодечно0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Макслайн1232
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь1226
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1226
4 Динамо-Брест1224
5 Ислочь1221
6 Неман1221
7 Торпедо-БелАЗ1220
8 Минск1217
9 Витебск1217
10 Гомель1215
11 БАТЭ1214
12 Арсенал1212
13 Нафтан1210
14
Стыковая зона
Слуцк128
15
Зона вылета
Сморгонь125
16
Зона вылета
Молодечно120

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