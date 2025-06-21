Кайрат - Кызыл-Жар 21 Июня прямая трансляция
Начало трансляции: 21-06-2025 15:00
21 Июня 2025 года в 16:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 13-й тур
Окончен
1 : 0
- 75'1:0Валерий Громыко
0'
45'
90'
- 32'Токтар Жангылышбай
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайрат - Кызыл-Жар, которое состоится 21 Июня 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайрат
Алма-Ата
Кызыл-Жар
Петропавловск
История личных встреч
|17.08.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|02.03.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|02.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|24.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 0
|02.10.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|02.05.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|19.09.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|03.05.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|21.11.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 3
|21.09.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 1
|14.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
|30.05.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|24.05.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|18.05.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|09.05.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|14.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|31.05.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|25.05.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|18.05.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|10.05.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Кайрат
|14
|30
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Астана
|13
|30
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Актобе
|13
|26
|4
|Тобол
|11
|24
|5
|Окжетпес
|12
|20
|6
|Елимай
|12
|18
|7
|Ордабасы
|11
|16
|8
|Кызыл-Жар
|13
|14
|9
|Женис
|13
|13
|10
|Кайсар
|13
|12
|11
|Туран
|12
|11
| 12
Зона вылета
|Улытау
|12
|11
| 13
Зона вылета
|Жетысу
|12
|10
| 14
Зона вылета
|Атырау
|15
|4