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Кайрат - Кызыл-Жар 21 Июня прямая трансляция

Начало трансляции: 21-06-2025 15:00
21 Июня 2025 года в 16:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 13-й тур
Кайрат
Окончен
1 : 0
Кызыл-Жар

  • 75'
    1:0
    Валерий Громыко
0'
45'
90'
  • 32'
    Токтар Жангылышбай
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайрат - Кызыл-Жар, которое состоится 21 Июня 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайрат
Алма-Ата
Кызыл-Жар
Петропавловск
История личных встреч
17.08.2024 Казахстан — Премьер-лига 17-й тур Кызыл-Жар0 : 1Кайрат
02.03.2024 Казахстан — Премьер-лига 1-й тур Кайрат2 : 1Кызыл-Жар
02.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур Кызыл-Жар2 : 1Кайрат
24.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур Кайрат3 : 0Кызыл-Жар
02.10.2022 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур Кызыл-Жар1 : 2Кайрат
02.05.2022 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур Кайрат1 : 1Кызыл-Жар
19.09.2021 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур Кайрат1 : 0Кызыл-Жар
03.05.2021 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур Кызыл-Жар1 : 1Кайрат
21.11.2020 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур Кайрат2 : 3Кызыл-Жар
21.09.2020 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур Кызыл-Жар0 : 1Кайрат
14.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 12-й тур 2 : 2Кайрат
30.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 11-й тур 1 : 2Кайрат
24.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 10-й тур Кайрат1 : 2
18.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 9-й тур 1 : 0Кайрат
09.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур 1 : 2Кайрат
14.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 12-й тур Кызыл-Жар1 : 1
31.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 11-й тур 3 : 2Кызыл-Жар
25.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 10-й тур Кызыл-Жар1 : 1
18.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 9-й тур 0 : 0Кызыл-Жар
10.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 8-й тур Кызыл-Жар2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Кайрат1430
2
Квалификация Лиги конференций
Астана1330
3
Квалификация Лиги конференций
Актобе1326
4 Тобол1124
5 Окжетпес1220
6 Елимай1218
7 Ордабасы1116
8 Кызыл-Жар1314
9 Женис1313
10 Кайсар1312
11 Туран1211
12
Зона вылета
Улытау1211
13
Зона вылета
Жетысу1210
14
Зона вылета
Атырау154

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