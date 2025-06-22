Ривер Плейт - Монтеррей 22 Июня прямая трансляция
Начало трансляции: 22-06-2025 03:00
Стадион: Роуз Боул (Пасадена, Калифорния, США), вместимость: 93226
22 Июня 2025 года в 04:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, Группа E. 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ривер Плейт - Монтеррей, которое состоится 22 Июня 2025 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, Группа E. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Роуз Боул (Пасадена, Калифорния, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес, Аргентина
Монтеррей
Монтеррей, Мексика
Главные тренеры
|Марсело Гальярдо
|Доменек Торрен
История личных встреч
|17.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа E. 1-й тур
|3 : 1
|28.05.2025
|Кубок Либертадорес — 2025
|Группа B. 6-й тур
|1 : 1
|21.05.2025
|Аргентина — Примера
|Апертура. 1/4 финала
|1 : 1 2 : 4
|16.05.2025
|Кубок Либертадорес — 2025
|Группа B. 5-й тур
|6 : 2
|13.05.2025
|Аргентина — Примера
|Апертура. 1/8 финала
|3 : 0
|18.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа E. 1-й тур
|1 : 1
|11.05.2025
|Мексика — Лига МХ
|Клаусура. 1/4 финала. 2-й матч
|2 : 1
|08.05.2025
|Мексика — Лига МХ
|Клаусура. 1/4 финала. 1-й матч
|3 : 2
|05.05.2025
|Мексика — Лига МХ
|Клаусура. Рекласификасьон. Финал
|2 : 0
|28.04.2025
|Мексика — Лига МХ
|Клаусура. Рекласификасьон. Финал
|1 : 2
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Палмейрас
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Интер Майами
|2
|4
|3
|Порту
|2
|1
|4
|Аль-Ахли
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ботафого
|2
|6
| 2
1/8 финала
|ПСЖ
|2
|3
|3
|Атлетико М
|2
|3
|4
|Сиэтл Саундерс
|2
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Бенфика
|1
|1
|3
|Бока Хуниорс
|1
|1
|4
|Окленд Сити
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Челси
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Фламенго
|1
|3
|3
|Леон
|0
|0
|4
|Эсперанс
|1
|0
|5
|Лос-Анджелес
|1
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ривер Плейт
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Интер М
|1
|1
|3
|Монтеррей
|1
|1
|4
|Урава Ред Даймондс
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Мамелоди Сандаунз
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Боруссия Д
|1
|1
|3
|Флуминенсе
|1
|1
|4
|Ульсан Хёндэ
|1
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ювентус
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Манчестер Сити
|1
|3
|3
|Видад
|1
|0
|4
|Аль-Айн
|1
|0
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ред Булл Зальцбург
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Аль-Хиляль
|1
|1
|3
|Реал Мадрид
|1
|1
|4
|Пачука
|1
|0