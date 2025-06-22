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Ривер Плейт - Монтеррей 22 Июня прямая трансляция

Начало трансляции: 22-06-2025 03:00
Стадион: Роуз Боул (Пасадена, Калифорния, США), вместимость: 93226
22 Июня 2025 года в 04:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, Группа E. 2-й тур
Ривер Плейт
Монтеррей

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ривер Плейт - Монтеррей, которое состоится 22 Июня 2025 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, Группа E. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Роуз Боул (Пасадена, Калифорния, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес, Аргентина
Монтеррей
Монтеррей, Мексика
Главные тренеры
Аргентина Марсело Гальярдо
Испания Доменек Торрен
История личных встреч
17.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа E. 1-й тур Ривер Плейт3 : 1
28.05.2025 Кубок Либертадорес — 2025 Группа B. 6-й тур Ривер Плейт1 : 1
21.05.2025 Аргентина — Примера Апертура. 1/4 финала Ривер Плейт1 : 1 2 : 4
16.05.2025 Кубок Либертадорес — 2025 Группа B. 5-й тур Ривер Плейт6 : 2
13.05.2025 Аргентина — Примера Апертура. 1/8 финала Ривер Плейт3 : 0
18.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа E. 1-й тур Монтеррей1 : 1
11.05.2025 Мексика — Лига МХ Клаусура. 1/4 финала. 2-й матч 2 : 1Монтеррей
08.05.2025 Мексика — Лига МХ Клаусура. 1/4 финала. 1-й матч Монтеррей3 : 2
05.05.2025 Мексика — Лига МХ Клаусура. Рекласификасьон. Финал Монтеррей2 : 0
28.04.2025 Мексика — Лига МХ Клаусура. Рекласификасьон. Финал Монтеррей1 : 2
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Палмейрас24
2
1/8 финала
Интер Майами24
3 Порту21
4 Аль-Ахли21
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Ботафого26
2
1/8 финала
ПСЖ23
3 Атлетико М23
4 Сиэтл Саундерс20
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария13
2
1/8 финала
Бенфика11
3 Бока Хуниорс11
4 Окленд Сити10
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Челси13
2
1/8 финала
Фламенго13
3 Леон00
4 Эсперанс10
5 Лос-Анджелес10
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Ривер Плейт13
2
1/8 финала
Интер М11
3 Монтеррей11
4 Урава Ред Даймондс10
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Мамелоди Сандаунз13
2
1/8 финала
Боруссия Д11
3 Флуминенсе11
4 Ульсан Хёндэ10
Группа G
КомандаИО
1
1/8 финала
Ювентус13
2
1/8 финала
Манчестер Сити13
3 Видад10
4 Аль-Айн10
Группа H
КомандаИО
1
1/8 финала
Ред Булл Зальцбург13
2
1/8 финала
Аль-Хиляль11
3 Реал Мадрид11
4 Пачука10

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