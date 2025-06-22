Ривер Плейт - Монтеррей 22 Июня прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ривер Плейт - Монтеррей, которое состоится 22 Июня 2025 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, Группа E. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Роуз Боул (Пасадена, Калифорния, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.