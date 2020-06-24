Порту - Аль-Ахли 24 Июня прямая трансляция
Начало трансляции: 24-06-2025 03:00
Стадион: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США), вместимость: 82566
24 Июня 2025 года в 04:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, Группа A. 3-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Аль-Ахли, которое состоится 24 Июня 2025 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, Группа A. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту, Португалия
Аль-Ахли
Каир, Египет
Главные тренеры
|Мартин Ансельми
|Хосе Ривейро
История личных встреч
|19.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа A. 2-й тур
|2 : 1
|16.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа A. 1-й тур
|0 : 0
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|3 : 0
|11.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|1 : 2
|02.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|3 : 1
|19.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа A. 2-й тур
|2 : 0
|15.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа A. 1-й тур
|0 : 0
|14.12.2024
|Межконтинентальный кубок — 2024
|Плей-офф
|0 : 0 6 : 5
|29.10.2024
|Межконтинентальный кубок — 2024
|2-й раунд
|3 : 0
|22.12.2023
|Клубный чемпионат мира - 2023
|За 3-е место
|2 : 4
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Палмейрас
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Интер Майами
|2
|4
|3
|Порту
|2
|1
|4
|Аль-Ахли
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ботафого
|2
|6
| 2
1/8 финала
|ПСЖ
|2
|3
|3
|Атлетико М
|2
|3
|4
|Сиэтл Саундерс
|2
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бавария
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Бенфика
|2
|4
|3
|Бока Хуниорс
|2
|1
|4
|Окленд Сити
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Фламенго
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Челси
|2
|3
|3
|Эсперанс
|2
|3
|4
|Леон
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|2
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ривер Плейт
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Интер М
|2
|4
|3
|Монтеррей
|2
|2
|4
|Урава Ред Даймондс
|2
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Флуминенсе
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Боруссия Д
|2
|4
|3
|Мамелоди Сандаунз
|2
|3
|4
|Ульсан Хёндэ
|2
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ювентус
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Манчестер Сити
|1
|3
|3
|Видад
|2
|0
|4
|Аль-Айн
|1
|0
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ред Булл Зальцбург
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Аль-Хиляль
|1
|1
|3
|Реал Мадрид
|1
|1
|4
|Пачука
|1
|0