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Порту - Аль-Ахли 24 Июня прямая трансляция

Начало трансляции: 24-06-2025 03:00
Стадион: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США), вместимость: 82566
24 Июня 2025 года в 04:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, Группа A. 3-й тур
Порту
Аль-Ахли

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Аль-Ахли, которое состоится 24 Июня 2025 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, Группа A. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту, Португалия
Аль-Ахли
Каир, Египет
Главные тренеры
Аргентина Мартин Ансельми
Испания Хосе Ривейро
История личных встреч
19.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа A. 2-й тур 2 : 1Порту
16.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа A. 1-й тур 0 : 0Порту
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур Порту3 : 0
11.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур 1 : 2Порту
02.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур Порту3 : 1
19.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа A. 2-й тур 2 : 0Аль-Ахли
15.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа A. 1-й тур Аль-Ахли0 : 0
14.12.2024 Межконтинентальный кубок — 2024 Плей-офф 0 : 0 6 : 5Аль-Ахли
29.10.2024 Межконтинентальный кубок — 2024 2-й раунд Аль-Ахли3 : 0
22.12.2023 Клубный чемпионат мира - 2023 За 3-е место 2 : 4Аль-Ахли
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Палмейрас24
2
1/8 финала
Интер Майами24
3 Порту21
4 Аль-Ахли21
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Ботафого26
2
1/8 финала
ПСЖ23
3 Атлетико М23
4 Сиэтл Саундерс20
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария26
2
1/8 финала
Бенфика24
3 Бока Хуниорс21
4 Окленд Сити20
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Фламенго26
2
1/8 финала
Челси23
3 Эсперанс23
4 Леон00
5 Лос-Анджелес20
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Ривер Плейт24
2
1/8 финала
Интер М24
3 Монтеррей22
4 Урава Ред Даймондс20
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Флуминенсе24
2
1/8 финала
Боруссия Д24
3 Мамелоди Сандаунз23
4 Ульсан Хёндэ20
Группа G
КомандаИО
1
1/8 финала
Ювентус26
2
1/8 финала
Манчестер Сити13
3 Видад20
4 Аль-Айн10
Группа H
КомандаИО
1
1/8 финала
Ред Булл Зальцбург13
2
1/8 финала
Аль-Хиляль11
3 Реал Мадрид11
4 Пачука10

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