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Бенфика - Бавария 24 Июня прямая трансляция

Начало трансляции: 24-06-2025 21:00
Стадион: Банк оф Америка (Шарлотта, Северная Каролина, США), вместимость: 73778
24 Июня 2025 года в 22:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, Группа C. 3-й тур
Бенфика
Бавария

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Бавария, которое состоится 24 Июня 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, Группа C. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Банк оф Америка (Шарлотта, Северная Каролина, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Бавария
Мюнхен, Германия
Главные тренеры
Португалия Бруну Лаже
Бельгия Венсан Компани
История личных встреч
06.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Бавария1 : 0Бенфика
02.11.2021 Лига чемпионов Группа E. 4-й тур Бавария5 : 2Бенфика
20.10.2021 Лига чемпионов Группа E. 3-й тур Бенфика0 : 4Бавария
27.11.2018 Лига чемпионов Группа E. 5-й тур Бавария5 : 1Бенфика
19.09.2018 Лига чемпионов Группа E. 1-й тур Бенфика0 : 2Бавария
13.04.2016 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Бенфика2 : 2Бавария
05.04.2016 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Бавария1 : 0Бенфика
20.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа C. 2-й тур Бенфика6 : 0
17.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа C. 1-й тур 2 : 2Бенфика
25.05.2025 Кубок Португалии Финал Бенфика1 : 3 ДВ
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур 1 : 1Бенфика
10.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур Бенфика1 : 1
21.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа C. 2-й тур Бавария2 : 1
15.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа C. 1-й тур Бавария10 : 0
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур 0 : 4Бавария
10.05.2025 Германия — Бундеслига 33-й тур Бавария2 : 0
03.05.2025 Германия — Бундеслига 32-й тур 3 : 3Бавария
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Палмейрас24
2
1/8 финала
Интер Майами24
3 Порту21
4 Аль-Ахли21
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Ботафого26
2
1/8 финала
ПСЖ23
3 Атлетико М23
4 Сиэтл Саундерс20
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария26
2
1/8 финала
Бенфика24
3 Бока Хуниорс21
4 Окленд Сити20
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Фламенго26
2
1/8 финала
Челси23
3 Эсперанс23
4 Леон00
5 Лос-Анджелес20
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Ривер Плейт24
2
1/8 финала
Интер М24
3 Монтеррей22
4 Урава Ред Даймондс20
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Флуминенсе24
2
1/8 финала
Боруссия Д24
3 Мамелоди Сандаунз23
4 Ульсан Хёндэ20
Группа G
КомандаИО
1
1/8 финала
Ювентус26
2
1/8 финала
Манчестер Сити13
3 Видад20
4 Аль-Айн10
Группа H
КомандаИО
1
1/8 финала
Ред Булл Зальцбург13
2
1/8 финала
Аль-Хиляль11
3 Реал Мадрид11
4 Пачука10

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