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Лос-Анджелес - Фламенго 25 Июня прямая трансляция

Начало трансляции: 25-06-2025 03:00
Стадион: Кэмпинг Уорлд (Орландо, Флорида, США), вместимость: 65000
25 Июня 2025 года в 04:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, Группа D. 3-й тур
Лос-Анджелес
Фламенго

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лос-Анджелес - Фламенго, которое состоится 25 Июня 2025 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, Группа D. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Кэмпинг Уорлд (Орландо, Флорида, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес, США
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Главные тренеры
США Стив Черундоло
Бразилия Филипе Луис
История личных встреч
21.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа D. 2-й тур Лос-Анджелес0 : 1
16.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа D. 1-й тур 2 : 0Лос-Анджелес
09.06.2025 США — Major League Soccer МЛС Лос-Анджелес3 : 1
25.05.2025 США — Major League Soccer МЛС 2 : 2Лос-Анджелес
19.05.2025 США — Major League Soccer МЛС 2 : 2Лос-Анджелес
20.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа D. 2-й тур Фламенго3 : 1
17.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа D. 1-й тур Фламенго2 : 0
02.06.2025 Бразилия — Серия А 11-й тур Фламенго5 : 0
29.05.2025 Кубок Либертадорес — 2025 Группа C. 6-й тур Фламенго1 : 0
25.05.2025 Бразилия — Серия А 10-й тур 0 : 2Фламенго
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Палмейрас24
2
1/8 финала
Интер Майами24
3 Порту21
4 Аль-Ахли21
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Ботафого26
2
1/8 финала
ПСЖ23
3 Атлетико М23
4 Сиэтл Саундерс20
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария26
2
1/8 финала
Бенфика24
3 Бока Хуниорс21
4 Окленд Сити20
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Фламенго26
2
1/8 финала
Челси23
3 Эсперанс23
4 Леон00
5 Лос-Анджелес20
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Ривер Плейт24
2
1/8 финала
Интер М24
3 Монтеррей22
4 Урава Ред Даймондс20
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Флуминенсе24
2
1/8 финала
Боруссия Д24
3 Мамелоди Сандаунз23
4 Ульсан Хёндэ20
Группа G
КомандаИО
1
1/8 финала
Ювентус26
2
1/8 финала
Манчестер Сити13
3 Видад20
4 Аль-Айн10
Группа H
КомандаИО
1
1/8 финала
Ред Булл Зальцбург13
2
1/8 финала
Аль-Хиляль11
3 Реал Мадрид11
4 Пачука10

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