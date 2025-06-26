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Урава Ред Даймондс - Монтеррей 26 Июня прямая трансляция

Начало трансляции: 26-06-2025 03:00
Стадион: Роуз Боул (Пасадена, Калифорния, США), вместимость: 93226
26 Июня 2025 года в 04:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, Группа E. 3-й тур
Урава Ред Даймондс
Монтеррей

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урава Ред Даймондс - Монтеррей, которое состоится 26 Июня 2025 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, Группа E. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Роуз Боул (Пасадена, Калифорния, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урава Ред Даймондс
Сайтама, Япония
Монтеррей
Монтеррей, Мексика
Главные тренеры
Польша Мацей Скоржа
Испания Доменек Торрен
История личных встреч
21.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа E. 2-й тур 2 : 1Урава Ред Даймондс
17.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа E. 1-й тур 3 : 1Урава Ред Даймондс
01.06.2025 Япония — Джей-лига 19-й тур Урава Ред Даймондс2 : 1
28.05.2025 Япония — Джей-лига 22-й тур Урава Ред Даймондс0 : 0
24.05.2025 Япония — Джей-лига 18-й тур 2 : 1Урава Ред Даймондс
22.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа E. 2-й тур 0 : 0Монтеррей
18.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа E. 1-й тур Монтеррей1 : 1
11.05.2025 Мексика — Лига МХ Клаусура. 1/4 финала. 2-й матч 2 : 1Монтеррей
08.05.2025 Мексика — Лига МХ Клаусура. 1/4 финала. 1-й матч Монтеррей3 : 2
05.05.2025 Мексика — Лига МХ Клаусура. Рекласификасьон. Финал Монтеррей2 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Палмейрас24
2
1/8 финала
Интер Майами24
3 Порту21
4 Аль-Ахли21
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Ботафого26
2
1/8 финала
ПСЖ23
3 Атлетико М23
4 Сиэтл Саундерс20
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария26
2
1/8 финала
Бенфика24
3 Бока Хуниорс21
4 Окленд Сити20
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Фламенго26
2
1/8 финала
Челси23
3 Эсперанс23
4 Леон00
5 Лос-Анджелес20
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Ривер Плейт24
2
1/8 финала
Интер М24
3 Монтеррей22
4 Урава Ред Даймондс20
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Флуминенсе24
2
1/8 финала
Боруссия Д24
3 Мамелоди Сандаунз23
4 Ульсан Хёндэ20
Группа G
КомандаИО
1
1/8 финала
Ювентус26
2
1/8 финала
Манчестер Сити13
3 Видад20
4 Аль-Айн10
Группа H
КомандаИО
1
1/8 финала
Ред Булл Зальцбург13
2
1/8 финала
Аль-Хиляль11
3 Реал Мадрид11
4 Пачука10

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