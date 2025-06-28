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Палмейрас - Ботафого 28 Июня прямая трансляция

Начало трансляции: 28-06-2025 18:00
Стадион: Линкольн Файненшел Филд (Филадельфия, Пенсильвания, США), вместимость: 69144
28 Июня 2025 года в 19:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, 1/8 финала
Палмейрас
Ботафого

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Палмейрас - Ботафого, которое состоится 28 Июня 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Линкольн Файненшел Филд (Филадельфия, Пенсильвания, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Главные тренеры
Португалия Абел Феррейра
Португалия Артур Жорже
История личных встреч
30.03.2025 Бразилия — Серия А 1-й тур Палмейрас0 : 0Ботафого
27.11.2024 Бразилия - Серия А 36-й тур Палмейрас1 : 3Ботафого
22.08.2024 Кубок Либертадорес — 2024 1/8 финала. 2-й матч Палмейрас2 : 2Ботафого
15.08.2024 Кубок Либертадорес — 2024 1/8 финала. 1-й матч Ботафого2 : 1Палмейрас
18.07.2024 Бразилия - Серия А 17-й тур Ботафого1 : 0Палмейрас
02.11.2023 Бразилия - Серия А 31-й тур Ботафого3 : 4Палмейрас
25.06.2023 Бразилия - Серия А 12-й тур Палмейрас0 : 1Ботафого
04.10.2022 Бразилия - Серия А 29-й тур Ботафого1 : 3Палмейрас
10.06.2022 Бразилия - Серия А 10-й тур Палмейрас4 : 0Ботафого
02.02.2021 Бразилия - Серия А 33-й тур Палмейрас1 : 1Ботафого
24.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа A. 3-й тур 2 : 2Палмейрас
19.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа A. 2-й тур Палмейрас2 : 0
16.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа A. 1-й тур Палмейрас0 : 0
02.06.2025 Бразилия — Серия А 11-й тур 2 : 1Палмейрас
29.05.2025 Кубок Либертадорес — 2025 Группа G. 6-й тур Палмейрас6 : 0
23.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа B. 3-й тур 1 : 0Ботафого
20.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа B. 2-й тур 0 : 1Ботафого
16.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа B. 1-й тур Ботафого2 : 1
05.06.2025 Бразилия — Серия А 10-й тур Ботафого3 : 2
01.06.2025 Бразилия — Серия А 11-й тур 0 : 1Ботафого
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Палмейрас35
2
1/8 финала
Интер Майами35
3 Порту32
4 Аль-Ахли32
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ36
2
1/8 финала
Ботафого36
3 Атлетико М36
4 Сиэтл Саундерс30
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Бенфика37
2
1/8 финала
Бавария36
3 Бока Хуниорс32
4 Окленд Сити31
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Фламенго37
2
1/8 финала
Челси36
3 Эсперанс33
4 Лос-Анджелес31
5 Леон00
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Интер М37
2
1/8 финала
Монтеррей35
3 Ривер Плейт34
4 Урава Ред Даймондс30
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Боруссия Д37
2
1/8 финала
Флуминенсе35
3 Мамелоди Сандаунз34
4 Ульсан Хёндэ30
Группа G
КомандаИО
1
1/8 финала
Манчестер Сити39
2
1/8 финала
Ювентус36
3 Аль-Айн33
4 Видад30
Группа H
КомандаИО
1
1/8 финала
Реал Мадрид37
2
1/8 финала
Аль-Хиляль35
3 Ред Булл Зальцбург34
4 Пачука30

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