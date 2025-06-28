11:13 ()
Свернуть список

Динамо Мн - Динамо-Брест 28 Июня прямая трансляция

Начало трансляции: 28-06-2025 19:00
Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
28 Июня 2025 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 14-й тур
Динамо Мн
Динамо-Брест

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Динамо-Брест, которое состоится 28 Июня 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мн
Минск
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
07.12.2024 Беларусь — Высшая лига 30-й тур Динамо-Брест1 : 1Динамо Мн
04.07.2024 Беларусь — Высшая лига 15-й тур Динамо Мн1 : 0Динамо-Брест
06.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Динамо-Брест1 : 3Динамо Мн
09.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Динамо Мн4 : 1Динамо-Брест
23.10.2022 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Динамо Мн0 : 0Динамо-Брест
26.06.2022 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Динамо-Брест1 : 3Динамо Мн
14.08.2021 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Динамо Мн2 : 0Динамо-Брест
10.04.2021 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Динамо-Брест1 : 1Динамо Мн
12.09.2020 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Динамо Мн2 : 4Динамо-Брест
10.05.2020 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Динамо-Брест2 : 1Динамо Мн
22.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур 2 : 1Динамо Мн
18.06.2025 Беларусь — Высшая лига 3-й тур Динамо Мн0 : 1
14.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур 0 : 1Динамо Мн
31.05.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Динамо Мн1 : 0
25.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур 0 : 1Динамо Мн
21.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Динамо-Брест0 : 1
13.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур 0 : 1Динамо-Брест
30.05.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Динамо-Брест1 : 2
23.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур 1 : 3Динамо-Брест
17.05.2025 Беларусь — Высшая лига 9-й тур Динамо-Брест5 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Макслайн1333
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь1327
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1326
4 Ислочь1324
5 Динамо-Брест1324
6 Неман1324
7 Торпедо-БелАЗ1323
8 Гомель1318
9 Минск1317
10 Витебск1317
11 БАТЭ1315
12 Арсенал1315
13 Слуцк1311
14
Стыковая зона
Нафтан1310
15
Зона вылета
Сморгонь135
16
Зона вылета
Молодечно131

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close