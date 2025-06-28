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Улытау - Жетысу 28 Июня прямая трансляция

Начало трансляции: 28-06-2025 14:00
28 Июня 2025 года в 15:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 14-й тур
Улытау
Жетысу

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Улытау - Жетысу, которое состоится 28 Июня 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Улытау
Жетысу
Талдыкорган
История личных встреч
08.03.2025 Казахстан — Премьер-лига 2-й тур Жетысу0 : 0Улытау
22.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 13-й тур 1 : 1Улытау
14.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 12-й тур 0 : 1Улытау
31.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 11-й тур Улытау2 : 1
24.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 10-й тур 0 : 1Улытау
18.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 9-й тур Улытау0 : 2
21.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 13-й тур 2 : 1Жетысу
14.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 12-й тур Жетысу2 : 2
31.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 11-й тур 2 : 2Жетысу
25.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 10-й тур Жетысу2 : 1
17.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 9-й тур 1 : 1Жетысу
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Астана1433
2
Квалификация Лиги конференций
Кайрат1430
3
Квалификация Лиги конференций
Тобол1227
4 Актобе1426
5 Елимай1321
6 Окжетпес1320
7 Ордабасы1219
8 Кызыл-Жар1314
9 Женис1313
10 Кайсар1413
11 Улытау1312
12
Зона вылета
Туран1311
13
Зона вылета
Жетысу1310
14
Зона вылета
Атырау154

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